שלושה פצועים בירי מאיראן לאילת, בהם נער בן 12 שנפצע באורח בינוני-קשה כתוצאה מנפילת רסיס של טיל איראני ששוגר היום (שבת) לאילת. בזירה אחרת בעיר נפצע גבר בן 39 באורח בינוני. כמו כן דווח על פצוע שלישי באורח קל. כל הפצועים פונו לבית החולים יוספטל בעיר.

מעט אחרי השעה שלוש אחר הצוהריים הופעלו בעיר הדרומית אזעקות לאחר שזוהה שיגור מאיראן לכיוון העיר. אחרי היירוט דווח על מספר זירות של נפילת שברי יירוט ברחבי העיר, מה שהעלה את החשד שהטיל ששוגר לעיר היה בעל ראש מתפצל.

ממד"א דווח על שני פצועים באירוע, שניהם כתוצאה מנפילת שברי יירוט. הראשון נער בן 12 במצב קשה שנפגע ככל הנראה משברי זכוכית בחלקים שונים בגופו, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים כשהוא בהכרה. הפצוע השני גבר בן 39 עם פגיעות בראש ובגפיים, הוא פונה לבית החולים במצב בינוני.

מבית החולים יוספטל נמסר כי כלל הפצועים מקבלים טיפול רפואי בחדר המיון. בנוסף לשלושת הנפגעים בגוף, מבית החולים נמסר כי פונו גם ארבעה נפגעי חרדה. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי צוותי הארגון פועלים בשלוש זירות שונות בעיר בהן דווח על נפילה.

כחצי שעה לפני האזעקות באילת הופעלו אזעקות במרכז ובאזור ירושלים ויו"ש, גם כתוצאה משיגור שזוהה מכיוון איראן. תושבים דיווחו על הדי פיצוצים, לא דווח על נפילות או פגיעות בגוף.