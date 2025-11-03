אסף חממי, עוז דניאל ועומר נאטורה הם החללים שהושבו

אלוף-משנה אסף חממי, סמל-ראשון עוז דניאל וסרן עומר נאטורה הם החללים שגופותיהם הושבו אמש מרצועת עזה - כך הודיע הבוקר (שני) משרד ראש הממשלה.

אלוף-משנה חממי, שירת כמפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה ונפל בבוקר המתקפה במהלך לחימה בגזרתו. עוז היה הקשר-טען של עומר. השניים נפלו במהלך לחימה באותו טנק ב-7 באוקטובר, ממנו נחטף נמרוד כהן ונרצח שקד דהן. מפקד החטיבה הדרומית הנוכחי, אל"מ גיל ורנר: "אסף חממי זכרונו לברכה היה עמוד האש לפני המחנה, הלך ראשון ובחר כל פעם מחדש לעמוד בחזית".

סמל-ראשן עוז דניאל, היה לוחם בגדוד השיריון 77. הוא בחר להתגייס ללוחמה על ףא שהיה במעמד של מוזיקאי מצטיין, הוא יצא להלחם לצד מפקדו עומר, שהושב איתו, שקד דהן שנפל ביום המתקפה, ונמרוד כהן, שהושב לאחרונה לישראל. עוז, יצא בחיים מהטנק כשהוא על רגליו ובחר להילחם בשוביו עד הרגע האחרון. הוא הוכרז כחלל לאחר שבמשך 141 לא היה ידוע מה עלה בגורלו, הוא הותיר אחריו אחות תאומה, אח והורים.

עומר היה מפקדם של הנופלים שקד דהן ועוז דניאל, ושל שורד השבי נמרוד כהן. הוא הוגדר תחילה במערכת הביטחון כחטוף בחיים, אך ב-2 בדצמבר 2024 נודע כי נפל במהלך לחימה ב-7 באוקטובר וגופתו נלקחה לרצועה. לאחר חטיפתו, הוריו היו לפעילים בולטים במאמצים הבין-לאומיים להשבת החטופים.

משפחתו מסרה של עומר מסרה: "בלב כבד ותחושת הקלה עמוקה - אנו משתפים את הבשורה כי קפטן עומר נויטרה ז"ל סוף סוף הוחזר לקבורה בארץ ישראל".