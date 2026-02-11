פרסום ראשון: המחלוקת הקשה בין ראש השב"כ לבכיר בצה"ל

מערכת הביטחון נערכת לקראת חודש רמדאן, אך מאחורי הקלעים נרשמה מחלוקת חריגה בדרג הבכיר ביותר. במהלך ישיבת הקבינט האחרונה, נערך עימות בין ראש השב"כ דוד זיני לבין בכיר בצה"ל סביב מימוש החלטה הנוגעת לשינוי סמכויות במערת המכפלה שבחברון.

הדיון נסוב סביב החלטת קבינט שכבר התקבלה בנוגע למערת המכפלה. במהלך הישיבה המליץ גורם בכיר בצבא להמתין עם יישום ההחלטה עד לאחר חודש רמדאן, בשל הרגישות הביטחונית והחשש מהסלמה בשטח. לדבריו, מימוש המהלך בעיתוי הנוכחי עלול להוות חיכוך מיותר בנקודה הנפיצה ביותר ביהודה ושומרון בתקופה רגישה ממילא.

מנגד, זיני חלק על ההמלצה ואמר לשרים כי אין סיבה לדחות את ההחלטה. מספר שרים הצטרפו לעמדה זו וטענו כי דחייה תתפרש ככניעה ללחץ פלסטיני וכ"פרס" לצד השני.

בסופו של דבר, הקבינט קיבל את עמדת הגורם שהמליץ על דחייה, והוחלט להמתין עם יישום ההחלטה עד לאחר רמדאן. עם זאת, ראש הממשלה הבהיר בדיון כי אם יתפתחו מהומות דווקא בחברון - ההחלטה עשויה להיות מוקדמת.

מערת המכפלה נחשבת לאחד האתרים הרגישים ביותר מבחינה ביטחונית ודתית, ובמערכת הביטחון מזהירים כי כל שינוי בסטטוס-קוו במקום עלול להצית מתיחות לא רק בחברון, אלא גם בירושלים ובמוקדים נוספים ביהודה ושומרון.