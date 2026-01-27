הושלמו ההכנות הישראליות לבניית "עזה החדשה" ברפיח

העבודות של כוחות הביטחון לפינוי הריסות ונפלים ממזרח רפיח הושלמו בימים האחרונים אחרי כחודשיים - ובישראל מדווחים כי שטח העיר "עזה החדשה" מוכן לבנייה.

עם זאת, בישראל מתנים את תחילת הבנייה בהצגת התוכניות לפירוז חמאס. במקביל, גורמים בישראל טוענים: "לא ניתן אישור להתחיל בעבודות על העיר - עד שלא יסדירו את התוכניות לפירוז חמאס ואת סוגיית המימון של הבנייה". ישראל הצהירה בעבר שלא תיקח בה חלק.