הושלמו ההכנות הישראליות לבניית "עזה החדשה" ברפיח
פרסום ראשון: בישראל מתנים את תחילת הבנייה בהצגת התוכניות לפירוז חמאס • במקביל, גורמים מקומיים טוענים: "לא ניתן אישור להתחיל בעבודות על העיר - עד שלא יסדירו את התוכניות לפירוז חמאס"
ינון שלום יתחכתב צבאי
העבודות של כוחות הביטחון לפינוי הריסות ונפלים ממזרח רפיח הושלמו בימים האחרונים אחרי כחודשיים - ובישראל מדווחים כי שטח העיר "עזה החדשה" מוכן לבנייה.
עם זאת, בישראל מתנים את תחילת הבנייה בהצגת התוכניות לפירוז חמאס. במקביל, גורמים בישראל טוענים: "לא ניתן אישור להתחיל בעבודות על העיר - עד שלא יסדירו את התוכניות לפירוז חמאס ואת סוגיית המימון של הבנייה". ישראל הצהירה בעבר שלא תיקח בה חלק.
