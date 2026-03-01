האסון בבית שמש: תשעת ההרוגים שהו במקלט שנמצא תקין

אסון פגיעת הטיל בבית שמש: המקלט בו שהו תשעת הנספים אומנם ישן - אבל עבר את הביקורת האחרונה בציון של 97. בדיקה של מומחים הערב (ראשון) מצאה כי דלת המקלט הייתה פתוחה, אבל גם אם הייתה סגורה - זה לא היה מותיר למי שנמצא בפנים סיכוי.

האסון הכבד אירע בשעות הצהריים. לפחות תשעה נהרגו כאמור בפגיעה ישירה במקלט ציבורי בעיר. הפרטים עדיין נחקרים ומתבררים, אך ככל הנראה כמה מההרוגים שהו בתוך המקלט, והאחרים בבתים סמוכים.

51 בני אדם נוספים נפצעו, ו-11 עדיין נעדרים - כוחות הביטחון והחילוץ פועלים כבר שעות ארוכות לאיתורם בין ההריסות. המקלט שספג את הפגיעה הישירה והבתים הסמוכים נהרסו לגמרי, וגם בתים ברדיוס של 700 מטרים ספגו נזק כבד.

אמש בפגיעה ישירה וקטלנית בבניין בתל אביב נהרגה אישה כבת 40, מטפלת סיעודית מהפיליפינים ועשרים וחמישה בני אדם נפצעו. היום קבעו כוחות הביטחון כי לא היה מדובר בנפילת שברי יירוט או טיל, אלא בנפילה של טיל שלם.

בין המטחים הכבדים ופגיעות הטילים, נרשמו שתי טרגדיות נוספות - כשבבית החולים איכילוב נקבע הערב מותו של קשיש בן 102 שמעד ונחבל בדרכו למרחב המוגן. בשעות הבוקר, מארינה בלייב, תושבת תל אביב בת 68 התמוטטה ומתה גם היא בדרכה למקלט, כשהיא סובלת מקוצר נשימה.

יומיים בלבד מפרוץ המתקפה באיראן, 13 הרוגים, פצועים רבים, ונעדרים שהחיפושים אחריהם צפויים להימשך אל תוך הלילה.