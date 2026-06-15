אחרי ההסכם: פיקוד העורף ביטל את מגבלת ההתקהלות בכל רחבי הארץ
ההחלטה מגיעה אחרי ההסכם שהגיעו אליו הלילה ארה"ב ואיראן • גורמים באיראן: יו"ר הפרלמנט ושר החוץ יגיעו לחתום על ההסכם בשווייץ • תושבי נבטיה תיעדו ברשת את חזרתם לבתיהם לאחר ההתפתחויות המדיניות
על רקע ההסכם שהגיעו אליו הלילה (בין ראשון לשני) ארצות הברית לאיראן - בשתי המדינות מתכוננים לחתימה בשוויץ, ובישראל עדיין מוכנים להתפתחויות ביטחוניות. הממשלה אישרה במשאל טלפוני כי המצב המיוחד בעורף יוארך עד לסוף יוני. עם זאת, פיקוד העורף החליט להסיר את הגבלת ההתקהלות של 5,000 אנשים שהייתה תקפה בכל רחבי הארץ, אך בקו העימות הפעילות נותרת חלקית.
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דובר צה"ל: בתום הערכת מצב הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף החל מהיום בשעה 10:00 ועד מחר בשעה 20:00. במסגרת השינויים הוחלט על הסרת הגבלת ההתקהלות של 5,000 אנשים בכלל אזורי הארץ. באזור קו העימות - פעילות חלקית, ללא שינוי בהנחיות (ינון שלום יתח)
דיווחים בלבנון: צה"ל משמיד ציוד צבאי ורכבים צבאיים של חיזבאללה (הדר טבשי)
העיירות זוטר א-שרקיה וזוטר אל-ע'רביה במרחב נבטיה קוראות לתושביהן לחזור לבתיהם (הדר טבשי)
תושבי נבטיה שבדרום לבנון מתעדים ברשת את חזרתם לבתיהם לאחר החתימה על ההסכם (הדר טבשי)
https://x.com/i/web/status/2066391677598580819
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גורמים איראניים לניו יורק טיימס: יו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף ושר החוץ עראקצ'י יגיעו לחתום על ההסכם בשווייץ (עמיחי שטיין)
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