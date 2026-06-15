על רקע ההסכם שהגיעו אליו הלילה (בין ראשון לשני) ארצות הברית לאיראן - בשתי המדינות מתכוננים לחתימה בשוויץ, ובישראל עדיין מוכנים להתפתחויות ביטחוניות. הממשלה אישרה במשאל טלפוני כי המצב המיוחד בעורף יוארך עד לסוף יוני. עם זאת, פיקוד העורף החליט להסיר את הגבלת ההתקהלות של 5,000 אנשים שהייתה תקפה בכל רחבי הארץ, אך בקו העימות הפעילות נותרת חלקית.

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