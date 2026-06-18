הותר לפרסום: רס"ר (מיל') אלכסנדר פילין נפל בדרום לבנון

דובר צה"ל התיר הבוקר (חמישי) לפרסום את שמו של חלל צה"ל נוסף שנפל בדרום לבנון: רס"ר (מיל') אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה ולוחם במפקדת אוגדה 36, שנהרג מפיצוץ מטען.

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באירוע בו נפל אלכסנדר, נפצעו שבעה לוחמים אחרים, בהם שני קצינים ולוחם מילואים באורח בינוני. כמו כן נפצעו באירוע נגד לוחם, שני לוחמי מילואים וחיילת מילואים באורח קל. כולם פונו לטיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו.

רס"ר אלכסנדר נפל שעות לפני פרסום מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, לפיו הלחימה תסתיים גם בלבנון. בסעיף הראשון להסכם נכתב כי המדינות "מצהירות על סיום מיידי וקבוע של המלחמה בכל החזיתות, לרבות זירת לבנון. הצדדים מתחייבים לא ליזום כל מלחמה או פעולה צבאית זה נגד זה, להימנע מאיום או שימוש בכוח זה נגד זה, ולכבד את שלמותה הטריטוריאלית ואת ריבונותה של לבנון. העסקה הסופית תאשר את סיום המלחמה לצמיתות בכל החזיתות, כולל לבנון, ותשלב את שאר הוראות פסקה זו".