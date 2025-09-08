מומלצים -

דווקא עכשיו הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה להוריד את האבטחה סביב הבית שלו, כך פרסם הערב (שני) לראשונה הפרשן הצבאי של i24NEWS יוסי יהושוע.

בעקבות התראות לאפשרות של פגיעה בבכירים, בעיקר בגלל איומים איראניים, האבטחה מאוד מתוגברת מלכתחילה. כך למשל, בכירים במערכת הביטחון ושרים משנים את מקום ההתכנסויות עקב האיומים משמעותיים. אלא שבעקבות ההפגנות והצילומים בשבוע האחרון - גורמים עויינים זיהו את הפרצות ואת בעיות האבטחה סביב ביתו של הרמטכ"ל ונוצר חשש כבד ואמיתי שיפגעו בו. על כך, הוחלט להוציא צו שמביא לסגירת כל הכניסה לאיזור ביתו. מרגע שגילה זאת זמיר, ביטל את הצו. לצד זאת, תוגברה האבטחה סביבו והיא נמצאת ברמה הגבוה ביותר שהייתה על רמטכ"ל.

