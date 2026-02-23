נציבת קבילות החיילים, תא"ל (מיל') רחלי טבת ויזל, הגישה היום (שני) לשר הביטחון, ישראל כ"ץ ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת את הדו"ח השנתי לשנת 2025. הדו"ח מצביע על מגמה מטרידה ביותר - עלייה דרמטית של קבילות נגד מפקדים וחיילים במהלך שנת הלחימה העצימה בעזה ובצפון. בין היתר נרשמה עלייה של 40% בקבילות שהגישו אנשי קבע, ומתוך אלפי הקבילות שהוגשו - יותר ממחצית נמצאות מוצדקות.

המספרים מציגים תמונה עגומה בכל דרגות השירות, ממלש"בים ועד אנשי קבע ומילואימניקים. בשנת 2025 הוגשו לנציבות 6,621 קבילות; 52% מהקבילות שבוררו נמצאו מוצדקות, מתוכן כ-18% מן הפניות באו על תיקונן כבר במהלך הבירור, כך לפי משרד הביטחון.

3,134 קבילות הוגשו על ידי חיילי חובה, 965 על ידי משרתי קבע, 1,269 על ידי חיילי מילואים ו-847 קבילות של מיועדים לשירות ביטחון (מלש"בים). כאמור, שנת 2025 התאפיינה בעלייה משמעותית ומדאיגה של כ-40% בטענות אנשי הקבע, כאשר 58% מקבילותיהם נמצאו מוצדקות.

כך למשל, מפקדת אמרה לחיילת "תגידי תודה שלא נולדת ב־,1877 שם לא היה לך חופש", והתכוונה לצבע עורה של הקובלת ולתקופת העבדות בארצות הברית. עוד מקרה אירע כשרס"ר היחידה אמר לחיילים: "חבורה של שרמוטות, מתנהגים כמו חזירים. אתם מתנהגים כמו ערבים, המגורים שלכם נראים כמו כפר ערבי".

בנוסף, במהלך התמרון הקרקעי בלבנון, חייל טען: "המ"פ דרש ממני להיכנס לשטח לבנון במהלך התמרון הקרקעי ללא ליווי וללא מכשיר קשר". גם משרת קבע טען: "נדרשתי להיכנס למבנה אשר נפגע בלחימה ללא ציוד מגן, למרות שהוגדר כמסוכן".

עוד אירוע מטריד התרחש לאחר שחיילת טענה כי התלוננה בפני ממונת יוהל"ם על הטרדתי בידי קצין ביחידה, אך עניינה לא טופל כנדרש. חיילת אחרת שיתפה את מפקדתה בכך שנאנסה, ושובצה בתורנות שמירה שהובילה לאיחורה לפגישה עם גורמי יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר (יוהל"ם) בעניין.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לדו"ח: "צה״ל רואה חשיבות רבה בעשיית נציבת קבילות החיילים, ומקיים הליך סדור ללמידת הממצאים והלקחים. ממצאי הדו"ח הוצגו לרמטכ"ל ולחלק מחברי פורום המטה הכללי, על מנת לעמוד על הפערים ולוודא כי הם מטופלים באופן מערכתי ומיטבי. הרמטכ״ל הדגיש כי הוא רואה חשיבות רבה בעבודת נציבות קבילות החיילים כגורם בקרה מרכזי וחיוני עבור צה״ל והנחה לוודא כי כלל הפערים המוצגים בדו״ח מטופלים באופן מערכתי ויסודי.

הרמטכ"ל עמד על הצורך בשימור קשר שוטף והדוק בין הנציבות לבין המפקדים בכלל הדרגים קיבל את ממצאי הדו"ח והנחה להציגם בפני פורום מטכ"ל. בנוסף, הנחה הרמטכ"ל לשלב הרצאות של נציבות קבילות החיילים בכלל קורסי הפיקוד בצה״ל, בדגש על קורסי הפיקוד הבכיר, וכן הדגיש את אחריות המפקדים לעסוק באכיפת פקודות השירות המשותף ולטפל בתופעות פסולות שעלו בדו"ח, ובהן אלימות מילולית והתבטאויות גזעניות. כמו כן, הרמטכ״ל ציין כי משך ההמתנה לתור אצל קב"ן מהווה פער משמעותי במענה למלש"בים, והנחה לבחון פתרונות בנושא. עוד הנחה לבחון את טיוב המענה בתחום ימי העיבוד, כולל עבור גופים עורפיים".