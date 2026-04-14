הותר לפרסום: רס"ם אייל אוריאל ביאנקו ז"ל נהרג בדרום לבנון
אייל אוריאל ביאנקו ז"ל, נהג רכב כיבוי אש בצבא, נהרג במהלך התהפכות האמר בדרום לבנון • באירוע נפצע לוחם מילואים באורח בינוני ושני לוחמים נוספים במצב קל
צה"ל התיר לפרסום הבוקר (שלישי) כי רס"ם (מיל') אייל אוריאל ביאנקו ז"ל, בן 30 מקצרין, נפל בדרום לבנון. באירוע בו נפל נפצעו לוחם מילואים באורח בינוני ושני לוחמים נוספים במצב קל. התהפכות האמר בדרום לבנון. במסגרת תפקידו בצבא, היה אייל נהג רכב כיבוי אש.
>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<
התקרית מגיעה לאחר מקרה קשה נוסף בימים האחרונים, במהלכו נפל סמל-ראשון טובאל יוסף ליפשיץ, לוחם בגדוד 13 של חטיבת גולני, שנהרג במהלך חילופי אש מול מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון.
לפי פרטי התקרית, כוח מהגדוד, שפועל תחת חטיבה 7 בדרום לבנון, זיהה מספר מחבלים מטווח קרוב. תוך רגעים החלו במקום חילופי אש. במהלך הירי, נפגע סמל-ראשון יוסף, ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורחים שונים, וקצין נפצע באורח קשה.
במקביל לחילוץ הנפגעים - לוחמי גולני וצוות הקרב החטיבתי 7 פועלים כדי לסגור מעגל עם חוליית המחבלים שלקחה חלק בחילופי האש.