ישראלי שנכנס לקבר יוסף - הותקף ונשדד על ידי מחבלים

כוחות המנהל האזרחי חילצו היום (שני) ישראלי שנכנס לקבר יוסף, הותקף בידי מחבלים ורכבו נגנב. עם קבלת הדיווח מוקדם יותר אודות ישראלי שמותקף במרחב העיר שכם, פעלו קציני המת"ק להעניק לו הגנה מיידית, ובמקביל להסגרתו לידי כוחות צה"ל.

מתחקיר ראשוני עולה כי היהודי נכנס עם רכבו למתחם הקבר וזמן קצר לאחר יציאתו מהמקום, רכבו הפסיק לפעול. כשיצא לטפל בתקלה, הוא הותקף בידי מחבלים שגנבו את רכבו. במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי הכניסה לשטח A אסורה על פי חוק ומסכנת חיים.