בישראל בודקים: האם חוסלה דמות מרכזית בהנהגה האיראנית?

בישראל בוחנים האם צלחה תקיפה של דמות מרכזית בהנהגה האיראנית - כך פרסם לראשונה הערב (שישי) כתבנו הצבאי ינון שלום יתח בקבינט שישי. התקיפה, התבצעה ב-24 שעות האחרונות.

מוקדם יותר היום חשף צה"ל את מאחורי הקלעים של המבצע החשאי באיראן. לאורך מבצע "שאגת הארי", צה"ל תקף מספר פעמים את מתחם ההנהגה של משטר הטרור האיראני, המכיל מספר תשתיות צבאיות מרכזיות של משטר הטרור האיראני והצמרת הביטחונית, כאשר במהלומת הפתיחה בשבת בבוקר, צה"ל חיסל את מנהיג משטר הטרור האיראני - עלי חמינאי ששהה בתוך המתחם. בתקיפה נוספת, חוסלו כ-8 בכירי המשטר האיראני ששהו במבנה אחר במתחם זה.

מוקדם יותר השבוע, חיל האוויר תקף תשתיות שלטון צבאיות נוספות במתחם ובהן, מבנה המועצה העליונה לביטחון לאומי, מתחם ההתכנסות של הפורום הבכיר במשטר, מבנה מועצת המומחים בטהרן ואת האוניברסיטה הצבאית הראשית של משמרות המהפכה.