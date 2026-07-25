זול, מדויק וקטלני: הטיל המסוכן ביותר של איראן משתדרג

טיל ה"ח'ייבר שקאן" הפך לקלף המרכזי של איראן. מדובר בנשק זול, נייד ומדויק, בעל טווח של לפחות 1,450 קילומטרים - ולאחרונה, איראן משתמשת בו במתקפות מורכבות יותר. מאז הסלמת הלחימה החודש, משגרת איראן את ה"ח'ייבר שקאן" לעבר בסיסים אמריקנים, כך אמרו היום (שבת) גורמים רשמיים בארה"ב ל"וול סטריט ג׳ורנל".

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כדי "לבלבל" את מערכות ההגנה האווירית במפרץ, האיראנים משתמשים בשילוב של נתיבי טיסה משתנים, תמרונים אוויריים ומהירויות שונות. לפי הדיווח, אף שארה"ב ושותפותיה הצליחו ליירט את רוב הטילים לאורך הלחימה, חלקם בכל זאת הצליחו לחדור את סוללות ההגנה.

בניגוד לטילים איראניים מדורות קודמים שדרשו תהליך תדלוק ממושך לפני השיגור, את ה"ח'ייבר שקאן", כך לפי אנליסטים צבאיים, ניתן לשמור מתודלק ולטעון במהירות על גבי משאיות וכלי רכב ניידים, וכך להתחמק ממטוסי קרב המחפשים להשמיד את אתרי השיגור.

בדיווח עוד צויין כי בחלק מגרסאות הטיל, ראש הנפץ מתנתק מגוף הטיל בשלב הסופי של הטיסה. הוא מצויד במנוע זעיר המאפשר לו להתאים את כיוונו כשהוא מתקרב לעבר המטרה במהירות אדירה של כ-9,600 קמ"ש.

האנליסטים הצבאיים ששוחחו עם ה"וול סטריט ג׳ורנל", מציינים כי ה"ח'ייבר שקאן" יכול לשנות את מסלולו יותר מטילים בליסטיים סטנדרטיים, מה שמקשה על מערכות הרדאר והיירוט לזהות את נתיבו ולהשמידו בזמן.

בתוך כך, שני גורמים אמריקנים אמרו ל-NBC News כי "מפקדי צבא ארה"ב בוחרים אילו טילים איראניים ומל"טים עמוסי נפץ ליירט, ומאפשרים לחלק מהתקיפות לחדור דרך מערכת ההגנה שלהם, במאמץ לשמר את אספקת הנשק ההולכת ופוחתת של הפנטגון".