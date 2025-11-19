אחראי לחלק מהמחדל המודיעיני ב-7.10: זה שמו של הקצין מפיקוד דרום שהודח לאחר שניהל רומן אסור

הצנזורה התירה היום (רביעי) לפרסם את שמו של אלוף משנה אריאל לבובסקי, שהיה קצין המודיעין בפיקוד הדרום בזמן ה-7 באוקטובר. לבובסקי היה אחד מהאחראים לכישלון המודיעיני בלילה שקדם לטבח, אך התברר שהודח מסיבה אחרת לגמרי - ניהול רומן עם פקודה שלו.

כזכור, מפקד פיקוד דרום באותה התקופה, אלוף במיל' ירון פינקלמן, עודכן על דבר הרומן האסור. לאחר חשיפת הפרשה, הרמטכ״ל לשעבר, רב-אלוף במיל' הרצי הלוי, סידר לו לעבור למערך הסייבר הלאומי לאחר חשיפת הפרשה, כדי לצבור זכויות לפנסיה.

ההחלטה של הלוי להשאירו בשירות למרות אחריותו למחדל גררה ביקורות רבות הן מצד משפחות שכולות והן מצד קצינים בכירים בצה"ל.

עם התרת חשיפת שמו, לבובסקי צפוי לעמוד במרכז התחקירים על המודיעין שקדם בשנתיים שקדמו ל-7 באוקטובר.