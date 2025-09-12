האיש שבא לנער את השב"כ: מי אתה דוד זיני?
אם לא תהיינה תקלות, אלוף במיל׳ זיני יתמנה בעוד 9 ימים לעמוד בראש הארגון • אושי דרמן דיבר עם חבריו, פקודיו והאנשים שהיו לצידו במשך יותר מ-30 שנות שירות - על דבר אחד מסכימים כולם: זה האיש הנכון • צפו
אושי דרמןכתב מגזין i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
אם לא תהיינה תקלות בלתי צפויות, אלוף במילואים דוד זיני יתמנה בעוד תשעה ימים לעמוד בראש השב"כ. בשבועות האחרונים מתנהל על הראש שלו קמפיין ארסי - משיחי, אמוני, חרדלי, בעל תפיסות גזעניות - מה לא אמרו עליו.
מי הוא האיש שבא לטלטל את הארגון אחרי המחדל הגדול ומה יש בו שרבים בשמאל מפחדים ממנו? אושי דרמן דיבר עם חבריו, פקודיו והאנשים שהיו לצידו במשך יותר מ-30 שנות שירות - על דבר אחד מסכימים כולם: זה האיש הנכון.
צפו בכתבה המלאה בתחילת העמוד
