האיש שבא לנער את השב"כ: מי אתה דוד זיני?

מומלצים -

אם לא תהיינה תקלות בלתי צפויות, אלוף במילואים דוד זיני יתמנה בעוד תשעה ימים לעמוד בראש השב"כ. בשבועות האחרונים מתנהל על הראש שלו קמפיין ארסי - משיחי, אמוני, חרדלי, בעל תפיסות גזעניות - מה לא אמרו עליו.

מי הוא האיש שבא לטלטל את הארגון אחרי המחדל הגדול ומה יש בו שרבים בשמאל מפחדים ממנו? אושי דרמן דיבר עם חבריו, פקודיו והאנשים שהיו לצידו במשך יותר מ-30 שנות שירות - על דבר אחד מסכימים כולם: זה האיש הנכון.

צפו בכתבה המלאה בתחילת העמוד