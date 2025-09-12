האיש שבא לנער את השב"כ: מי אתה דוד זיני?

אם לא תהיינה תקלות, אלוף במיל׳ זיני יתמנה בעוד 9 ימים לעמוד בראש הארגון • אושי דרמן דיבר עם חבריו, פקודיו והאנשים שהיו לצידו במשך יותר מ-30 שנות שירות - על דבר אחד מסכימים כולם: זה האיש הנכון • צפו

אושי דרמן
אושי דרמן ■ כתב מגזין i24NEWS
1 דקות קריאה
מי מפחד מדוד זיני? זה האיש שבא לנער את שב"כ אחרי המחדל

אם לא תהיינה תקלות בלתי צפויות, אלוף במילואים דוד זיני יתמנה בעוד תשעה ימים לעמוד בראש השב"כ. בשבועות האחרונים מתנהל על הראש שלו קמפיין ארסי - משיחי, אמוני, חרדלי, בעל תפיסות גזעניות - מה לא אמרו עליו. 

מי הוא האיש שבא לטלטל את הארגון אחרי המחדל הגדול ומה יש בו שרבים בשמאל מפחדים ממנו? אושי דרמן דיבר עם חבריו, פקודיו והאנשים שהיו לצידו במשך יותר מ-30 שנות שירות - על דבר אחד מסכימים כולם: זה האיש הנכון. 

