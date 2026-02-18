רס"ן ר' תמונה מחר (חמישי) למפקדת ספינת טילים בחיל הים בטקס חילופי מפקדים - ובכך תרשם בהיסטוריה כמפקדת הסטי"ל האישה הראשונה בצה"ל.

ספינת הטילים עליה תפקד הינה מדגם סער 4.5, מסוג נירית ועליה משרתים עשרות לוחמים. מדובר בתפקיד מפתח מבצעי בשייטת 3, הכולל אחריות מלאה על הספינה, על צוות הלוחמים ועל ביצוע משימות מבצעיות בלב הים.

דובר צה"ל

ספינת הטילים אשר ר' תפקד עליה, לקחה חלק משמעותי במלחמה והשתתפה בפעילויות מבצעיות מורכבות, בהן מבצע "חץ הבשן" במסגרתו הותקף הצי הסורי, חיסול ממלא מקומו של ראש ממשלת חמאס בעזה ואחראי תיק הכספים, חיסול בכיר ביחידה האווירית (127) של חיזבאללה, סיוע באש ובתצפית של הכוחות המתמרנים בלבנון ויירוט איומים אוויריים במסגרת הגנת השמיים.

רס"ן ר' התגייסה בשנת 2016 לקורס חובלים ומאז מילאה שורת תפקידי פיקוד משמעותיים בחיל הים, בהם קצינת נשק וסגנית מפקד סטי"ל, וכן פיקדה על כלי בט״ש מסוג דבורה בפלגת 916.

מדברי מפקד זרוע הים, אלוף דוד סער סלמה: "הבחירה בך היא בחירה מקצועית שמבטאת מצוינות, מנהיגות, אחריות ואומץ לב אותם הוכחת פעם אחר פעם בים סוער. חיל הים, צה"ל ועם ישראל גאים בך".