פרסום ראשון: עיקרי חוק הגיוס החדש של ביסמוט | ארי קלמן

מומלצים -

הניסיונות לחוקק חוק גיוס נמשכים כל העת, כאשר יו"ר ועדת חוץ וביטחון הטרי בועז ביסמוט הודיע כי יפרסם עקרונות לחוק עוד לפני הדיון בשבוע הבא. כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן פרסם הערב (שלישי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי כי בימים אלה, ביסמוט בוחן הצעת חוק גיוס חדשה.

מטיוטת החוק החדש, כפי שהגיעה לידי i24NEWS, עולה כי במסגרת ההצעה החדשה - המדינה תגדיר רמות שירות ושאיפות גיוס, המבוססים על נתוני השירות בכל אזור. הרשויות המקומיות יתבקשו לגבש תוכניות פעולה בשיתוף משרדי הביטחון והפנים, זאת במטרה לקדם פעילות חינוכית, קהילתית שתחזק את השירות המשמעותי בתחומן.

עוד נודע ל-i24NEWS כי במקביל, נבחנת הרחבת מנגנון התמריצים: מתן הטבות כבר בשלב ההתגייסות לצה"ל, לצד תמריצים נוספים למי שישלים שירות צבאי, אזרחי או לאומי משמעותי. לצד זאת, נשקלת אפשרות לעצב מתווה של שירות לאומי או אזרחי חובה עבור אוכלוסיות שאינן מיועדות גיוס כיום (האוכלוסיה הערבית) כחלק מתפיסה כוללת שמבקשת לחזק את אחריות של כלל החברה הישראלית.

מלשכתו של יו״ר ועדת חוץ והביטחון בועז ביסמוט נמסר בתגובה: יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, קיבל עשרות פניות והצעות שונות להסדרת סוגיית הגיוס. הוא בוחן את כולן בכובד ראש, מתוך רצון אמיתי לגבש פתרון אחראי, מאחד ומעשי שיבטיח את חיזוק צה"ל ויתרום לחברה הישראלית כולה.