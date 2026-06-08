מילואימניקים מאשימים: צה"ל חסך יום תשלום ושלח אותנו הביתה ב-23:00 בלילה

כעס בקרב משרתי מילואים במחוז ירושלים של פיקוד העורף, שגויסו ביממה האחרונה בעקבות המתקפה האיראנית. סמוך לשעה 22:00 הלילה (שני), במהלך הערכת מצב של מפקדי הנפות, התקבלה פקודה חריגה הדורשת מהחיילים להזדכות על הציוד האישי ולעזוב את הבסיס עד השעה 23:00. לדברי גורמים בפיקוד, מטרת השחרור הבהול בשעה מאוחרת זו הייתה למנוע את החתמתם של הלוחמים על יום מילואים נוסף.

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החלטת הצבא הותירה את החיילים ללא מענה לוגיסטי, כאשר הם נדרשים לשוב לבתיהם בכוחות עצמם בשעת לילה מאוחרת, ובזמן שאין כל תחבורה ציבורית פעילה. גורמים המשרתים בפיקוד העורף סיפרו כי לא ניתנה לחיילים האפשרות להסתייע בהסעות מאורגנות מטעם הצבא לבתיהם, ואף נאסר עליהם להישאר לישון בבסיס עד לשעות הבוקר.

משרתי המילואים הביעו תסכול עמוק וזעם רב על היחס שקיבלו מהצבא לאחר שהתייצבו לקריאה הדחופה. "יש אנשים שאין להם לאן לחזור בשעה כזו, והעיקר לזרוק אותם החוצה כדי לא לשלם", הטיחו החיילים הזועמים במערכת הצבאית. מדובר צה"ל נמסר בתגובה לפניית i24NEWS כי הנושא נמצא בבדיקה.