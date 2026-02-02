פרסום ראשון: השיטה החדשה של צה"ל שתמנע ממחבלים להתקרב לגדר

פרסום ראשון: פיקוד הצפון מפעיל מזה מספר שבועות מטוסי ריסוס אזרחיים במטרה להדביר שטחים סמוכים לגדר הגבול עם סוריה ולבנון,

על פי שלושה מקורות אזרחיים ובטחוניים, בוצעו מספר יעפים בשבועות האחרונים באזור קוניטרה במרכז הגבול עם סוריה ובגבול לבנון, שכללו הטלת חומרים כימיים לריסוס והדברה.

רק הבוקר דיווח כוח יוניפי"ל הפרוס בגבול לבנון כי צה"ל ביקש מהם להתרחק מהגבול כדי לאפשר את הריסוס. החומרים שהופרחו אינם רעילים, אך משמשים להדברת עשבייה ולמניעת התקרבות מחבלים.

בצה"ל מסרבים להתייחס לפרטים.

כשכל אזרחי ישראל נערכים וחוששים למתקפה איראנית, בגבול הצפון אזרחים עם העיניים גם לשטח לבנון - ומודאגים מהצטרפות של חיזבאללה למערכה האפשרית. לצד התושבים, גם במערכת הביטחון נערכים לתרחיש בגזרה הצפונית.

לאחרונה התייחס מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם למתיחות באזור, ואיים כי ארגון הטרור "מחוייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים" כדי להתמודד עם האיומים שהשמיע הנשיא טראמפ.

"שאלו אותנו מה יקרה אם ארצות הברית וישראל ייצאו למלחמה נגד איראן. כשיגיע הזמן - נחליט כיצד נפעל, האם להתערב או לא", אמר קאסם, וציין כי "מלחמה הפעם עלולה להצית את האזור".