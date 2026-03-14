פרסום ראשון: מטוס של חיל האוויר הצליח לחמוק מטיל איראני ששוגר לעברו במטרה להפילו במהלך גיחה בשמי איראן. צוות המטוס השלים את הגיחה וחזר ארצה בהצלחה בסיום המשימה.

במסגרת התקרית שאירעה לפני מספר ימים, מערך ההגנה האווירית של איראן שיגר לעבר המטוס טיל קרקע-אוויר, אשר היה קרוב לפגיעה. צוות המטוס כאמור הצליח לחמוק מהטיל, והמשימה אליה יצא המטוס הושלמה בהצלחה. על פי דובר צה"ל, ניסיון ההפלה נכשל לאור "עירנות ומקצועיות הטייס", והאירוע תוחקר ולקחים ממנו הופקו.

עוד נמסר מדובר צה"ל: "מתחילת המלחמה בוצעו ניסיונות רבים להפיל מטוסי קרב ישראלים בשמי איראן, צוותי האוויר התמודדו עם האיום בהצלחה. חיל האוויר ימשיך לטוס ולתקוף היכן שידרש לרבות בשמי איראן תחת איום וישלים את משימותיו בכל גיחה מבצעית".

בתוך כך, דובר צה"ל הודיע מוקדם יותר היום (שבת) כי חיל האוויר השמיד אתר מרכזי בטהרן ששימש לחקר החלל ומפעל ייצור מערכות הגנה אווירית של המשטר האיראני. כמו כן הודיע דובר צה"ל כי במהלך היממה האחרונה הותקפו למעלה מ-200 מטרות של המשטר באיראן.