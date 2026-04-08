צה"ל פתח היום (רביעי) במבצע "חושך נצחי" בלבנון, במסגרתו הושלם גל תקיפות נרחב - בו הותקפו בתוך עשר דקות - כמאה מטרות חיזבאללה, כשהבשילו לכך התנאים המבצעיים. מדובר כאמור במבצע ממוקד ונרחב על כל מוקדי הפיקוד והשליטה של חיזבאללה במקביל, גם בבקעה וגם בלבנון כדי להחשיך את תמונת המצב של הפיקוד במרחבים השונים.

מדובר בתקיפה הגדולה ביותר שצה"ל ביצע לעבר התשתיות של חיזבאללה מתחילת מבצע "שאגת הארי". במהלך הפעולה, הותקפו מפקדות, אתרי פיקוד ושליטה ומערכיו הצבאיים של חיזבאללה.

כאמור, בין היעדים: מפקדות מודיעין ומטות מרכזיים ששימשו את מחבלי הארגון להכוונה ותכנון מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תשתיות של מערכי האש והים של ארגון הטרור שאחראים בין היתר על שיגור טילים לעבר כוחות צה"ל בשטח ובים ולעבר שטח מדינת ישראל ונכסים של 'כוח רדואן' והיחידה האווירית (127) - יחידות העילית של ארגון הטרור חיזבאללה.

בצה"ל ציינו כי "המהלומה התבססה על מידע מודיעיני מדויק והיא תוכננה בקפידה במשך שבועות ארוכים על ידי אנשי אגף המבצעים, אגף המודיעין, חיל האוויר ופיקוד הצפון על מנת להעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה".

עוד נמסר כי "מרבית התשתיות שהותקפו מוקמו בליבה של אוכלוסייה אזרחית, כחלק מהניצול הציני שעושה ארגון הטרור חיזבאללה באזרחי לבנון כמגן אנושי לצורך אבטחת פעילותו. טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים ככל הניתן".

בצבא הדגישו כי חיזבאללה החליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות איראן - תוך שהוא פוגע במדינת לבנון ובאזרחיה. "על מדינת לבנון ואזרחיה להתנגד להתבססות חיזבאללה במרחבים אזרחיים ולניסיונות התעצמות הארגון בנשק. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל", נמסר עוד.