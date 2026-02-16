עמד בקשר עם גורמים איראנים: תושב הגליל מואשם באיסוף מודיעין על גלנט

כתב אישום הוגש הבוקר (שני) נגד אזרח ישראלי תושב הגליל, לאחר שאסף מודיעין על שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. במהלך חקירתו במשטרה ובשב"כ, עלה כי הוא עמד בקשר עם גורם זר, ואף העריך כי מדובר בגורם מודיעין איראני. עוד עלה כי קיבל כסף תמורת ביצוע משימות שונות עבורו לרבות איסוף מודיעין לפגיעה בביטחון המדינה.

בפעילות משותפת של המשטרה והשב"כ, נעצר בשבועות האחרונים לחקירה פארס אבו אלהיג'א, תושב כאוכב אבו אלהיג'א, שנתפס בעודו מבצע משימת איסוף מודיעין על גלנט.

ב-18 בינואר, המפעיל האיראני הנחה את הנאשם להגיע לאזור ביישוב עמיקם וביקש שישלח לו תמונות וסרטונים. כחלק מהמשימה מסר לו ארבעה מיקומים ספציפיים ביישוב סמוך לביתו של גלנט. שלושה ימים לאחר מכן הגיע הנאשם ליישוב, צילם סרטון ותמונות ושלח לגורם. כל זאת כאמור בידיעה שמדובר בסוכן חוץ. זו הייתה המשימה השישית שלו, ומיד אחריה הוא נעצר. ברשימת המשימות שביצע לבקשת מפעילו בין היתר, גם הגעה וצילום בקפה נואר בתל אביב.

אותו גורם זר אכן זוהה ע"י שב"כ כאיראני. בתום חקירתו, פרקליטות מחוז חיפה הגישה נגדו כאמור כתב אישום לבית המשפט המחוזי בחיפה.

על פי כתב האישום, בין אוקטובר 2025 לינואר 2026 עמד הנאשם בקשר באמצעות טלגרם עם אדם שכינה עצמו "מרטין", וביצע עבורו שורת משימות שונות בתמורה לתשלומים שהועברו באמצעות אפליקציית Binance. במסגרת המשימות בין היתר, רכש והסתיר מכשירי טלפון סלולריים ומטען במספר מוקדים בחיפה ובקריית חיים, הפעיל את המכשירים, התקין עליהם יישומי תקשורת, תיעד את מקומות ההטמנה והעביר את התיעוד למפעילו. בנוסף התבקש להעביר מעטפה ובה קוד גישה לחשבון קריפטו בנקודה בזיכרון יעקב.

מהמשטרה ושב"כ נמסר כי "בשנים האחרונות, ומאז מבצע 'עם כלביא' בפרט, אנו עדים להתגברות המאמצים של גורמים איראניים לגיוס והפעלת אזרחים בשטח מדינת ישראל, שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות בפעילות מסוג זה וימשיכו לפעול על מנת למצות את הדין עם המעורבים בפגיעה בביטחון המדינה ואזרחיה", נמסר.

חוות דעת עדכנית של שב"כ שפרסמנו לאחרונה, מצביעה על תופעה מדאיגה בישראל: גורמי ביטחון מזהים ישראלים שפונים באופן יזום לגורמים איראניים ומציעים לעבוד עבורם - תמורת כסף. האיראנים מעדיפים לגייס בעדיפות עליונה ישראלים יהודים, ורוב ניסיונות הגיוס המוצלחים בשנתיים וחצי האחרונות היו מול אזרחים ישראלים, מכל המגזרים.