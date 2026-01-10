אחרי חטיפת מדורו: בחזרה למבצעים הנועזים שביצעה ישראל לאורך השנים

מבצע בעורף האויב: בשבוע שעבר חטפו כוחות מיוחדים של ארצות הברית את נשיא ונצואלה מדורו במבצע שנראה כמו לקוח מסרט פעולה הליוודי. לאורך השנים, גם בישראל השתמשו בטקטיקה הזאת לצורך קלף מיקוח.

חזרנו השבוע למי שהוביל מבצעים חשאיים כאלה הרחק מגבולות ישראל כדי לשמוע על השיטות הנועזות והסיכונים, כל הדרך למבצע כזה.

/ אחרי חטיפת מדורו בחזרה למבצעי החטיפה הנועזים שביצעה ישראל לאורך השנים