הפצ"רית לשעבר פונתה לביה"ח איכילוב לאחר שנטלה כדורי שינה

הפרקליטת הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי, פונתה הבוקר (ראשון) לבית החולים איכילוב לאחר שנטלה כדורי שינה. הקריאה שהתקבלה במד"א - צריכת יתר של תרופות. לאחר מכן, שוטרים הוצבו במחלקה לרפואה דחופה באיכילוב להשגיח על אשפוזה.

ביום שישי האחרון תומר-ירושלמי שוחררה למעצר בית של 10 ימים. נאסר עליה ליצור קשר עם הגורמים המעורבים בפרשה עד ליום ה-31 בדצמבר 2025. בנוסף, ניתנה התחייבות עצמית על סך עשרת אלפים שקלים, וערבות צד ג’ בסכום זהה. הערב הוא אחיה של הפצ"רית לשעבר, אסף תומר.

בתוך כך, שלשום אותר הטלפון הנייד של תומר-ירושלמי בחוף הצוק על ידי אזרחים שהיו במקום וקראו למשטרה. גורם בכיר במשטרה אישר בהמשך כי לאחר בדיקה מקיפה - המכשיר שייך לפצ"רית.

נזכיר כי בשבוע שעבר יצאה תומר-ירושלמי מביתה לאחר שהשאירה מכתב הנדמה למכתב התאבדות, נסעה לחוף הצוק הסמוך, נטשה את רכבה עם המפתחות ונעלמה. היא נמצאה בקרבת החוף על ידי שוטרים ונלקחה לקבלת טיפול רפואי ולחקירה במשטרה. במהלך היעדרותה נעלם הטלפון הנייד שלה, המכיל ראיות קריטיות למשפט.