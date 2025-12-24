נתניהו במסדר כנפיים: העליונות האווירית במזה"ת - אבן יסוד

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום (שלישי) בטקס מסדר כנפיים ה-191 של חיל האוויר כי ישראל מחוייבת "להחזיר את רן גואילי, כפי שהחזרנו 'את כל השאר'". עוד הוסיף כי ברקע המלחמה "ובזכות ההישגים הנפלאים, גרמניה רוצה לרכוש מאיתנו עוד ועוד מערכות - מדינות חשובות נוספות בעולם עומדות בתור".

ברקע אישור מכירת מטוסי ה-F-35 לסעודיה, אמר נתניהו כי "העליונות האווירית של ישראל במזרח התיכון היא אבן יסוד בביטחון הלאומי שלנו" ונקב בשני מרכיבים - "הטייסים והנווטים המעולים שלנו, וכלי הטיס הטובים ביותר בעולם שבהם אנו מציידים את כוחותינו". והוסיף כי "נמשיך במאמץ למנוע ממי שצריך למנוע לקבל את הכלים האלו".

נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי במהלך המלחמה ראינו "את הטובות והטובים ביותר, בסדיר ובמילואים, מפציצים את לב הדאחייה בביירות ומחסלים את צמרת חיזבאללה, מגיעים עד לתימן, באלפי הגיחות בשמי הרצועה וכמובן - במבצע "עם כלביא".

הרצוג הוסיף ואמר כי חיל האוויר "התעלה על עצמו במערכה הנוכחית, כשפעל בכל זירה אליה נדרש ביעילות, בנחישות ובאומץ לב. וכך, מתוך הכרת גודל השעה, ומתוך הבנה של תפקידו ההיסטורי ממש, נרשמו עוד ועוד פרקים מעוררי השראה בהם נוכח העולם כולו - ונוכחו אזרחי ישראל, בניצחונו של האור על החושך".

שר הביטחון כ"ץ התייחס לדיווחים שיוצאים מאיראן ואמר כי ישראל פגעה בה בצורה קשה יחד עם האמריקנים. "מערכת הביטחון עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות ולא אוכל להרחיב מעבר לכך, אך מה שהיה לפני 7 באוקטובר - שוב לא יהיה".

"מסדר הכנפיים" מתרחש ברקע האירוע החריג והמביך שהתפרסם בחודש האחרון, בו 15 צוערים בקורס הטיס פעלו בניגוד לנהלים במהלף סוף שבוע אזרחי באילת והזמינו בני משפחה ובני זוג, שתו אלכוהול - והעלו חשד לבעיה של ביטחון מידע. שניים מהצוערים הודחו מהקורס, והיתר נשפטו ונכלאו לשלושה עד שישה ימים בגין המעשים.

בסיכום תחקיר האירוע שבוצע על ידי מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, נכתב כי "התרחש בבית הספר לטיסה אירוע חמור בתחום המשמעת, הנורמות והערכים המצופים מחניכי קורס טיס. צוערי קורס טיס סיימו שבוע עצים שכלל מאמץ פיזי משמעותי ומבחנים מורכבים. בהתאם לנהלים, בסיום השבוע נדרשו הצוערים לשהות במקום מרוכז ומבודד לצורך עיבוד ומנוחה".