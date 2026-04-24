שליחי ארה"ב, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, עתידים לצאת לצאת היום (שבת) לפקיסטן לסבב שיחות מול איראן, בעוד שר החוץ האיראני מכחיש קיומה של פגישה ישירה למרות נוכחותו במדינה. בעוד בבית הלבן מדווחים על "התקדמות מסוימת" מצד טהרן, פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) פרסם תיעוד של המשחתת "רפאל פרלטה" מיירטת כלי שיט איראני כחלק מהמצור הימי, שכלל עד כה הסטה של עשרות ספינות. בפנטגון הביעו תסכול כלפי אירופה סביב המתיחות במצר הורמוז, ובמקביל רה"מ נתניהו הבהיר כי ישראל תמשיך לתקוף כל איום בלבנון. בנוסף, דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, יצאה לחופשת לידה.

