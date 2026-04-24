דיווח: ייתכן שייערך מפגש ישיר בין משלחות ארה"ב ואיראן ביום ראשון, איראן מכחישה; ויטקוף וקושנר יסעו לפקיסטן הלילה, ואנס בכוננות | עדכונים שוטפים
שליחי ארה"ב סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר ייסעו לפקיסטן ביום שבת לשיחות עם איראן • שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י נמצא כבר בפקיסטן כדי להיפגש עם מתווכים, אך משרדו הכחיש כי מתוכננת פגישה ישירה עם ארה"ב
שליחי ארה"ב, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, עתידים לצאת לצאת היום (שבת) לפקיסטן לסבב שיחות מול איראן, בעוד שר החוץ האיראני מכחיש קיומה של פגישה ישירה למרות נוכחותו במדינה. בעוד בבית הלבן מדווחים על "התקדמות מסוימת" מצד טהרן, פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) פרסם תיעוד של המשחתת "רפאל פרלטה" מיירטת כלי שיט איראני כחלק מהמצור הימי, שכלל עד כה הסטה של עשרות ספינות. בפנטגון הביעו תסכול כלפי אירופה סביב המתיחות במצר הורמוז, ובמקביל רה"מ נתניהו הבהיר כי ישראל תמשיך לתקוף כל איום בלבנון. בנוסף, דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, יצאה לחופשת לידה.
שרי החוץ של מצרים ופקיסטנים דנו בשיחת טלפון בדרכים לקידום הדיפלומטיה בין ארה"ב לאיראן - משרד החוץ המצרי
פיקוד המרכז של ארה"ב פרסם תמונה של ספינת משחתת אמריקני אוכפת את המצור האמריקני מול ספינה הנושאת דגל איראני ליד מיצרי הורמוז. צבא ארה"ב כיוון מחדש לפחות 33 ספינות מאז שהבית הלבן הסיר את המצור ב-13 באפריל (רון צור)
מחלקת האוצר הטילה סנקציות על בית זיקוק סיני עצמאי מרכזי ועל קרוב ל-40 יעדים נוספים – כלי שיט והבעלים או המנהלים שלהם – המשמשים כעורקי חיים קריטיים עבור ייצוא הנפט של איראן (אלון גל)