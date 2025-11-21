ברצף חריג: מחבל חוסל וארבעה נעצרו - כולם שוטרים פלסטינים

ברצף מבצעים חריג בשומרון: ארבעה מחבלים נעצרו ואחד חוסל - כולם עם קשר למנגנוני הביטחון הפלסטיניים. כוחות הביטחון הודיעו היום (שישי) כי חיסלו שוטר פלסטיני, שירה אמש לעבר לוחם במילואים ופצע אותו באורח בינוני. הוא נורה לאחר שזוהה עם נשק עליו.

באותה פעילות, בכפר תל שבשומרון, הסגיר עצמו שוטר פלסטיני לידי כוחות צה"ל. בכפר בורקין, עצרה יחידת "דובדבן" מחבל, פעיל במשטרה הפלסטינית.

הפעיל ירה לעבר הכוחות וניסה לפגוע בהם במהלך פעילות באזור. בפעילות נוספת במחנה הפליטים פרעה נעצר פעיל במנגנוני הביטחון בחשד לפעילות טרור, אין נפגעים לכוחות.