תרוצו פחות לממ"ד: השדרוג החדש של יישומון פיקוד העורף | הפרטים

פיקוד העורף הודיע היום (שני) כי עדכון חדש ליישומון פיקוד העורף זמין כעת להורדה בחנות האפליקציות. "הגרסה החדשה כוללת שדרוגים ושיפורים שנועדו לסייע לכם לזהות את סוג האירוע ולקבל הנחיות פעולה ברורות ומיידיות", נמסר.

לפי הודעת פיקוד העורף, עדכון זה משתלב כחלק מתהליך שיפור מתמשך של היישומון, במטרה לטייב את אופן מתן הנחיות מצילות חיים לאזרח בחירום בצורה פשוטה, ברורה וויזואלית, תוך יישום לקחים ותובנות שהופקו ונלמדו מהמערכות האחרונות.

עיקרי השינויים ביישומון

• כל הנחיה תופיע עם צבע ייעודי, אייקון והנחיה קצרה וברורה - כדי שתוכלו להבין במהירות מה קורה ומה עליכם לעשות. צבע צהוב מלווה בצליל ייעודי - מסמן על איום שעלול להגיע אלינו. בעת קבלת הנחיה בצבע זה יש להיערך ולפעול בהתאם, לדוגמה: "התקרבו למרחב מוגן" בהנחיה מקדימה מאיראן. צבע אדום מלווה בצליל אזעקה - מסמן שהאיום מגיע עכשיו ועלינו להתגונן מפניו, לדוגמה: "היכנסו למרחב המוגן". צבע ירוק מלווה בצליל ייעודי נוסף - מעדכן שהאירוע הסתיים והסכנה באזור חלפה.

• ההתרעות במסך הנעילה (נוטיפיקציות) שודרגו - לצורך הצגת מידע ברור, מהיר ונגיש יותר על סוג האירוע והפעולה הנדרשת - גם ללא פתיחת היישומון.

• הבחנה ברורה בין התרעה במיקומכם לבין התרעה שמתקבלת באחד מאזורי העניין שהגדרתם. ביישומון של פיקוד העורף ניתן להגדיר עד 10 אזורי עניין, כך שבעת קבלת התרעה באחד מאזורים אלו, תופיע לכם ההתרעה. מעתה תוכלו לראות מיד האם ההתרעה היא עבור האזור בו אתם נמצאים, או עבור אחד מאזורי העניין שהגדרתם. מטרת העדכון נועד במטרה לאפשר זיהוי מהיר של הפעולה הנדרשת בשלב זה.

• ההתרעות, ההנחיות והעדכונים מוצגים במקום אחד בצורה כרונולוגית - במטרה לאפשר קבלת תמונת מצב ברורה ועדכנית בזמן אמת והפעולה הנדרשת בשלב זה.

מה נדרש לעשות?

אם יישומון פיקוד העורף עדיין לא מותקן במכשירכם - התקינו אותו. אם היישומון כבר מותקן - יש לוודא שהוא מעודכן לגרסה האחרונה הזמינה בחנות האפליקציות.

יישומון פיקוד העורף בטלוויזיה

העדכון החדש של היישומון זמין גם בטלוויזיות חכמות עם מערכת הפעלה Android TV / Google TV (סוני, שיאומי, הייסנס, TCL וכדומה), בסטרימר פרטי מבוסס אנדרואיד (Xiaomi Mi Box ו-Chromecast), ובממירים של חברת תקשורת שמבוססים טכנולוגית על אנדרואיד (סלקום, פרטנר, חלק מהממירים של Yes ו-HOT). נמשיך לעסוק ולפתח את הנגשת אפליקציה זו.

עוד ציינו כי יישומון פיקוד העורף הוא היחיד שמספק התרעות לפי המיקום בו אתם נמצאים - גם בכבישים ובשטחים פתוחים.