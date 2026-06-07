פרסום ראשון: נפתחה חקירת מצ"ח נגד הלוחם שירה למוות בתינוק פלסטיני בחברון

פרסום ראשון: חקירת מצ"ח נפתחה היום (ראשון) נגד הלוחם שירה לעבר רכב בחברון והרג בשוגג תינוק פלסטיני.

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בצה"ל אישרו את הפרטים והוסיפו: "בעקבות האירוע שאירע ביום שישי במהלך פעילות מבצעית בעיר חברון, בו נהרג תינוק ונפצעו שני אזרחים פלסטיניים מאש כוחות צה"ל, נערכה בדיקה מקדימה על-ידי המשטרה הצבאית החוקרת. בעקבות ממצאי הבדיקה המקדימה הוחלט על פתיחת חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, בסיומה יועברו הממצאים לפרקליטות הצבאית".

רשתות ערביות

כזכור, הפלסטינים דיווחו ביום שישי כי תינוק בן שבעה חודשים נורה למוות בתל רומיידה בחברון, ושני הוריו נפצעו. לפי הדיווחים, התינוק, סאם אבו הייכל היה ברכב עם הוריו שנפצעו בינוני - שעליו נפתחה אש מצד לוחם צה"ל. צה"ל מסר אז בתגובה כי "במהלך פעילות מבצעית בעיר חברון, כוחות שפעלו במרחב חשו שרכב האיץ לכיוונם. לוחם צה"ל הגיב ביריות בודדות לעבר הרכב. כתוצאה מכך נפצעו שלושה פלסטינים שפונו לקבלת טיפול רפואי".

"מתחקור ראשוני עולה כי מדובר בבלתי מעורבים. האירוע מתוחקר, ממצאיו יועברו לבחינת הגורמים המוסמכים לכך", נמסר בנוסף.

לטענת סבתו של התינוק, האש נפתחה על רכב בני המשפחה ללא כל סיבה: "לא עשו דבר, היו בעצירה מוחלטת, ולא הבנו מדוע ירו". לדבריה, בני המשפחה הופתעו מהירי הישיר לעבר הרכב, למרות שלא היה במקום כל איום או חיכוך.