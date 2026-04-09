חשיפת i24NEWS: הקבינט המדיני ביטחוני אישר בחשאי הקמה של 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון. מספר שיא שעובר בבת אחת - ותוך כדי המערכה עם איראן, כך חשף היום (חמישי) לראשונה כתבנו הצבאי ינון שלום יתח.

עוד נודע ל-i24NEWS כי בין המיקומים שאושר להקמה: שטחים שנמצאים בתוך מובלעות פלסטיניות בצפון השומרון ונקודות מרוחקות אליהם גם הצבא ממעט להגיע. למעשה, זו הקמת היישובים הגדולה ביותר שעוברת בקבינט אחד. עד כה - אושרו במספר רב של הזדמנויות 69 יישובים. כעת, יעלה המספר ל-103 בבת אחת.

על פי מספר גורמים ששוחחו עם i24NEWS, הרמטכ"ל אייל זמיר שנכח בישיבה לא התנגד מפורשות, אך הסתייג בעקבות מגבלת כוח אדם וביקש לדרג את יישום ההחלטה למספר יישובים בכל פעם. עמדת הצבא לא התקבלה וההחלטה עברה.

כאמור, הקבינט החליט לשמור את המאורע הדרמטי תחת סיווג, בין היתר כדי לא לגרור לחץ אמריקני תוך כדי המערכה, וברקע האולטימטום של טראמפ. כעת כאמור, הפרטים מפורסמים באישור הצנזורה.

בין היישובים: "נועה" ו"עמק דותן" שייבנו במובלעות בתוך השטח הפלסטיני בין שטחי A ו-B. נועה - דרומית לגנים וכדים המבודדים סמוך לקבאטיה. עמק דותן - יחבר בין שא-נור, חומש ושבי שומרון.

בתוך ההחלטה, מסתתר גם סעיף תקדימי שנוגע לתשתיות המים והחשמל של היישובים: על פי הנספח הסודי - יתחילו להקים תשתיות אנרגיה (חשמל ומים) עוד לפני הסדרת הקרקע.

שר הביטחון ישראל כ"ץ והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' בחרו שלא להתייחס.