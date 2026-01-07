מחזקים שורות: המהלך בצה"ל לשילוב עולים במסלולים מותאמים

צה"ל החל לפנות לעולים חדשים הנמצאים בישראל, להשתלב בשירות במסגרת "שלב ב'", לגיוס מגיל 26 ומעלה. המטרה - מיצוי הפוטנציאל של העולים, בין אם בתפקידים מקצועיים ייעודיים או כלליים, וחיבורם לחברה הישראלית דרך שירות משמעותי.

המיקוד של המהלך הוא על מיצוי יכולות: צה"ל פונה לעולים שכבר קשרו את גורלם עם מדינת ישראל ונמצאים בארץ, ומציע להם להשתלב במגוון תפקידים הן תפקידים הדורשים מיומנויות ספציפיות והן תפקידים כלליים התורמים למאמץ המלחמתי והעורפי.

בצה"ל מסבירים שמדובר בחיזוק הדדי: הצבא מרוויח כוח אדם איכותי, העולה מרוויח שייכות. העולים שישתלבו בתוכנית ישובצו בהתאם לנתוניהם וצרכי הצבא. חלקם ישתלבו בתפקידים המנצלים ידע מקצועי קודם - כמו רפואה, ואחרים - בתפקידי מנהלה, לוגיסטיקה וסיוע כללי.

הקריאה להצטרף למסלולים אלו צפויה לצאת בימים הקרובים על ידי אגף כוח האדם. המהלך מתבצע תוך דיאלוג עם גורמי הקליטה, כגון הסוכנות היהודית ומשרד העלייה והקליטה, מתוך מטרה משותפת לסייע לעולים בהשתלבות מיטבית בחברה הישראלית, שבה השירות בצה"ל מהווה נדבך מרכזי ומענה לאתגרי השעה מתוך עוצמה.

גורם המעורה בפרטים: "היוזמה נולדה מתוך ההבנה כי בקרב אוכלוסיית העולים החיה בישראל קיים פוטנציאל אדיר שטרם מומש. על רקע המלחמה והצורך המבצעי בהרחבת השורות, בצה"ל מזהים הזדמנות לשלב כוחות איכותיים שמגיעים עם רצון עז לתרום, רבים מהעולים הגיעו ארצה על רקע הציונות והרצון להיות חלק מהסיפור הישראלי, וצה"ל פותח בפניהם את הדלת לעשות זאת על מדים".