צלבי קרס וקשר למחבלים: מה קורה באגף בו מוחזקים הישראלים שריגלו למען איראן?

מה קורה באגף שבו מוחזקים הישראלים שריגלו למען איראן? פרשן i24NEWS לענייני משטרה, משה שטיינמץ, פרסם הערב (חמישי) פרטים שעולים מתוך דוח מודיעיני של שירות בתי הסוהר.

מהמסמך עולה כי המרגלים היהודים מתחברים בכלא למחבלים פלסטינים, בהם רוצחים שהורשעו לעשרות מאסרי עולם ובעלי מסוכנות לפגיעה בסגל וביטחון בית הסוהר. בנוסף, בתאיהם של כמה מהמרגלים היהודים נתפסו ציורים של צלבי קרס.

עוד עולה מהמסמך כי באגף התרחשו אירועי משמעת והפרות סדר רבות מול האסירים המרגלים, וכמו כן נרשמו התבטאויות קיצוניות נגד המדינה והסגל. למרות תנאי הכליאה הקשים - בשב"ס לא מצליחים למנוע הקצנה בקרבם של האסירים.

