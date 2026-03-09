אחרי למעלה משנה וחצי, ועם תחילת המבצע באיראן - הלחימה בלבנון התחדשה גם היא, והחיילים בגבול הצפון מרגישים את המלחמה מתחממת. לוחמי המילואים חזרו לסבב נוסף, והם יודעים שגם הוא ייקח זמן.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

הדי הפיצוצים נשמעים היטב במרחב, ויירוטי רקטות וכטב"מים של חיזבאללה נראים בשמיים. החיילים מכוח הסיור בשטח מספרים על המחבלים שמנסים להתקרב לגבול - ועל הגיחות שהם מבצעים בכפרים בדרום לבנון כדי למנוע מהמחבלים להתמקם.

אומנם המראות והקולות שהחיילים בגזרה והתושבים בצפון חווים כעת, נראים כמו שידור חוזר של המלחמה הקודמת, אך הפעם בצה"ל מבהירים - פינוי יישובים אינו על הפרק.

<< כאן ייטמע סרטון של הכתבה מהמהדורה >>

עד שיקבלו פקודה אחרת - החיילים יהיו שם, על הגבול, ולפעמים גם בעברו השני. ואם תינתן ההוראה להעמיק פנימה, כדי לדחוק את מחבלי חיזבאללה צפונה מעבר לליטאני - הם כבר מוכנים.