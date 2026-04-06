הצדק נעשה עבור משפחת דגן ועבור קהילת אנשי המילואים כולה, כאשר הבוקר (שני) הודיע משרד הביטחון כי רס"ן במילואים אסף דגן ז"ל הוכר רשמית כחלל שנספה עקב שירותו.

ההחלטה, שמתקבלת היום לאחר מאבק משפטי וציבורי עיקש, קובעת תקדים משמעותי: המערכת הביטחונית מכירה בכך ש"פציעה מוסרית" ופוסט-טראומה שנגרמו במהלך שני עשורי שירות מסווג בטייסת קרב ובצנחנים, הן שהובילו לנפילתו של דגן. כפועל יוצא מההכרה, משפחת דגן תוכר כמשפחה שכולה במעמד זהה לכלל חללי צה"ל.

אסף דגן ז"ל, שהוגדר על ידי שופטי בית המשפט העליון כ"חייל למופת", שם קץ לחייו ב-23 באוקטובר 2024, בעיצומו של שירות מילואים פעיל שהואץ מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל".

בתחילה סירב משרד הביטחון להכיר בו כחלל ולאפשר את קבורתו בלוויה צבאית, מה שהוביל את אמו מירי ואחיותיו נטע וענבל למאבק חסר פשרות. רק לאחר התערבות בג"ץ בדצמבר האחרון, הותר להביאו למנוחות בטקס צבאי מלא, אך ההכרה בו כחלל משרד הביטחון הגיעה רק כעת, לאחר שהוכח הקשר הסיבתי בין מצבו הנפשי למשימותיו המבצעיות.

ממשפחת דגן נמסר: "הצדק סוף סוף נעשה. מדינת ישראל מכירה היום באסף שלנו כפי שהיה באמת: נווט קרב, קצין, צנחן, איש מילואים וגיבור ישראל, שהקדיש את חייו לביטחון המדינה, במסירות אין קץ, ושילם מחיר נפשי כבד בעקבות שירותו. שום הכרה לא תחזיר לנו את אסף, אבל יש ברגע הזה תיקון של עוול עמוק ואמירה מוסרית חשובה - פוסט טראומה ופציעה מוסרית הן פציעות שירות לכל דבר.

"דווקא בימים כאלה, כשמדינת ישראל נשענת שוב על טייסי הקרב, הנווטים ואנשי המילואים במערכה מול איראן, חשוב לזכור שיש מי שנושאים איתם את המשימות והשגרה הרבה אחרי, ומשלמים מחירים אישיים קשים. האחריות של המדינה היא לעשות הכל כדי למנוע ממקרים טראגיים כמו של אסף לקרות, ולוודא שהיא מעניקה לגיבורי ישראל את הכבוד הראוי להם. אנחנו כואבות, מתגעגעות וגאות באסף בכל יום מחדש. אנחנו מודות לכל מי שהיה איתנו במאבק הזה, ומקוות שאף משפחה אחרת לא תצטרך לעבור את הדרך שאנחנו עברנו כדי לקבל עבור היקר לה את ההכרה והצדק שמגיעים לו", נמסר מהמשפחה.

עוה״ד עודד סבוראי וסיון האוזמן, באי כוחה של משפחת דגן, מסרו: "מאז מותו הטראגי של אסף ז״ל, עברנו כברת דרך משמעותית, מהתייחסות אליו כאל אזרח שהתאבד ללא קשר לשרותו בצה״ל ועד להכרה של המערכת בכך שמותו של אסף ז״ל הינו תולדה של טראומות קשות שהוא חווה בשרותו הצבאי, שפצעו את נפשו עד שלא יכל עוד. אנו גאים בזכות שנפלה בחלקנו לסייע למשפחה השכולה בהנצחה הגונה וצודקת של נווט המילואים, רס״ן (מיל׳) אסף דגן ז״ל, כמי שנספה תוך ועקב שרותו בצה״ל".