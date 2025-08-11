צה"ל הודיע על שורת מינויים - משרד הביטחון: "מנוגד לנוהל"

מומלצים -

דובר צה"ל הודיע היום (שני) כי בדיון איוש בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הוחלט על שורה של מינויים חדשים בדרגי הפיקוד והמטה הבכירים בצה"ל. לאחר ההודעה על המינויים, משרד הביטחון יצא בהודעה חריגה: "דיון השיבוצים שקיים היום הרמטכ"ל נעשה בניגוד להנחיית שר הביטחון וללא תיאום והסכמה מוקדמת, וזאת בניגוד לנוהל המקובל, ולכן אין בכוונת שר הביטחון לדון כלל במינויים ובשמות שפורסמו או לאשר אותם". זאת, על אף שבהודעת דובר צה"ל נכתב כי המינויים כפופים לאישור שר הביטחון ישראל כ"ץ.

זמן קצר לאחר מכן - צה"ל הגיב להודעת משרד הביטחון: "מוקדם היום התקיים דיון איוש בראשות הרמטכ"ל למינוי מפקדים לתפקידי ליבה במערך המבצעי ובמטה. הדיון, שנקבע מראש ובהתאם לכללים, התמקד בקידום מפקדי חטיבות השדה שהובילו מאז פרוץ המלחמה בזירות הלחימה השונות.

הרמטכ"ל, הסמכות הבלעדית למינוי מפקדים בדרגת אלוף ומעלה, מקיים את הדיון בהשתתפות פורום מטכ"ל, ומחליט על המינויים, שייכתבו לאישור השר. המהלך נועד להבטיח חילופים מסודרים וברורים למפקדים ולמשפחותיהם, כחלק מהמשך ההיערכות המבצעית".

כאמור, ההתנצחות בין שני הגופים החלה לאחר שצה"ל הודיע על המינויים. בין המינויים הבולטים שהוכרז עליהם: תת-אלוף ברק חירם יעמוד בראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים, תת-אלוף מני ליברטי יפקד על אוגדה 98 בפיקוד המרכז, ותת-אלוף יפתח נורקין יעמוד בראש אוגדה 36 בפיקוד הצפון. תת-אלוף מורן עומר מונה לראש חטיבת התכנון באגף התכנון, ותת-אלוף מנור ינאי לראש מטה זרוע היבשה.

כמו כן, מספר קצינים בדרגת אלוף-משנה יועלו לדרגת תת-אלוף עם כניסתם לתפקידים חדשים, בהם אלעד צורי (מפקד אוגדה 99), בני אהרון (מפקד אוגדה 146), לירון בטיטו (מפקד אוגדה 143) ואליאב אלבז (מפקד אוגדה 252). בנוסף, אל"מ יפעת יגר תמונה לראש חטיבת התכנון וכוח אדם באכ"א, ואל"מ דקלה אליהו לראש מטה דובר צה"ל.

בצה"ל ציינו כי המינויים משקפים תהליך איוש נרחב ומקיף, במטרה לחזק את מערכי הפיקוד והמטה לקראת האתגרים המבצעיים והאסטרטגיים העומדים בפני הצבא.