ארה"ב תקפה באיראן, טראמפ: האיראנים התקשרו, הם נואשים לעסקה
טראמפ: האיראנים התקשרו, הם נואשים לעשות עסקה • גורם איראני: "נפתח בקרוב במתקפה עוצמתית על בסיסים אמריקנים באזור" • גורם אמריקני ל-CNN: הפסקת האש נגמרה - לפחות באופן זמני • עדכונים שוטפים
ארצות הברית פתחה הלילה (בין רביעי לחמישי) בסדרת תקיפות באיראן. לפי הודעת פיקוד המרכז האמריקני, מטרת התקיפות היא "לפגוע עוד יותר ביכולתה לאיים על חופש השיט במצר הורמוז".
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לראשונה מאז הפסקת האש: צבא ארה"ב תקף תשתיות רכבת בצפון איראן (ברק בטש)
טראמפ: "האיראנים התקשרו מקודם. הם רוצים נואשות לעשות עסקה - אבל אני לא יודע אם הם יעמדו בה" (ברק בטש)
גורם אמריקני רשמי ל-CNN: הפסקת האש עם איראן נגמרה לפחות באופן זמני (ברק בטש)
טראמפ על התקיפות באיראן: "זה תגמול על הספינות שאיראן תקפה אתמול. אם הדבר יחזור על עצמו, התגובה תהיה קשה בהרבה!" (ברק בטש)
סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" מפי גורם ביטחוני איראני: הכוחות המזוינים של איראן יפתחו בקרוב במתקפה עוצמתית על בסיסים אמריקנים באזור (ברק בטש)
פיצוצים בבושהר (ברק בטש)
גורם אמריקני: התקיפות הלילה - נרחבות יותר מהתקיפות של אתמול (עמיחי שטיין)
הודעת פיקוד המרכז של ארה"ב: "החלנו לבצע תקיפות נוספות נגד איראן, במטרה לפגוע עוד יותר ביכולתה לאיים על חופש השיט במצר הורמוז" (ברק בטש)
https://x.com/i/web/status/2074950507186032971
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דיווחים על פיצוצים בבנדר עבאס ובסיריכ שבדרום איראן - מערכות ההגנה האווירית במקום הופעלו (ברק בטש)