ארה"ב תקפה באיראן, טראמפ: האיראנים התקשרו, הם נואשים לעסקה

טראמפ: האיראנים התקשרו, הם נואשים לעשות עסקה • גורם איראני: "נפתח בקרוב במתקפה עוצמתית על בסיסים אמריקנים באזור" • גורם אמריקני ל-CNN: הפסקת האש נגמרה - לפחות באופן זמני • עדכונים שוטפים

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ארצות הברית תוקפת באיראן, הלילה
ארצות הברית תוקפת באיראן, הלילה לפי סעיף 27א׳

ארצות הברית פתחה הלילה (בין רביעי לחמישי) בסדרת תקיפות באיראן. לפי הודעת פיקוד המרכז האמריקני, מטרת התקיפות היא "לפגוע עוד יותר ביכולתה לאיים על חופש השיט במצר הורמוז".

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לראשונה מאז הפסקת האש: צבא ארה"ב תקף תשתיות רכבת בצפון איראן (ברק בטש)

טראמפ: "האיראנים התקשרו מקודם. הם רוצים נואשות לעשות עסקה - אבל אני לא יודע אם הם יעמדו בה" (ברק בטש)

גורם אמריקני רשמי ל-CNN: הפסקת האש עם איראן נגמרה לפחות באופן זמני (ברק בטש)

טראמפ על התקיפות באיראן: "זה תגמול על הספינות שאיראן תקפה אתמול. אם הדבר יחזור על עצמו, התגובה תהיה קשה בהרבה!" (ברק בטש)

סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" מפי גורם ביטחוני איראני: הכוחות המזוינים של איראן יפתחו בקרוב במתקפה עוצמתית על בסיסים אמריקנים באזור (ברק בטש)

פיצוצים בבושהר (ברק בטש)

תקיפה אמריקנית באיראן
תקיפה אמריקנית באיראן

גורם אמריקני: התקיפות הלילה - נרחבות יותר מהתקיפות של אתמול (עמיחי שטיין)

הודעת פיקוד המרכז של ארה"ב: "החלנו לבצע תקיפות נוספות נגד איראן, במטרה לפגוע עוד יותר ביכולתה לאיים על חופש השיט במצר הורמוז" (ברק בטש)

https://x.com/i/web/status/2074950507186032971

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דיווחים על פיצוצים בבנדר עבאס ובסיריכ שבדרום איראן - מערכות ההגנה האווירית במקום הופעלו (ברק בטש)

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