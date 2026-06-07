לראשונה מאז הפסקת האש: ישראל תקפה בדאחייה של ביירות

אחרי הפרות חוזרות ונשנות מצד חיזבאללה ולראשונה מאז תחילת הפסקת האש, צה"ל תקף היום (ראשון) ברובע הדאחייה של ביירות. על פי הודעת ראש הממשלה ושר הביטחון, הותקפו מפקדות מחבלים של חיזבאללה, בתגובה לירי לעבר שטח ישראל.

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התקיפה התרחשה באזור אל-מריג'ה בדאחייה, על שתי דירות שהופצצו באמצעות עשרות חימושים. בערוץ אל-חדת' הסעודי מדווחים כי ישראל עידכנה את ארצות הברית בתקיפה. על פי ערוץ סקיי ניוז בערבית, התקיפה כוונה נגד מפקדת חיזבאללה, ולא נגד אישיות ספציפית.

גורם ישראלי אומר ל-i24NEWS כי קדמה לתקיפה התייעצות של הדרג המדיני והצבאי הבכיר. עוד אמר הגורם כי התקיפה בדאחייה היא מסר שהמשוואה החדשה בעניין ביירות תקפה.

כזכור, בשבוע שעבר ישראל ולבנון הסכימו להמשך הפסקת האש, בתיווך של מחלקת המדינה האמריקנית, אך מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם טען כי הארגון לא הסכים לה. מנגד, בקבינט המדיני-ביטחוני לחצו על רה"מ נתניהו להגדיר מחדש את המשוואה מול חיזבאללה, לאור ההפרות והמשך השיגורים לצפון.

בשבוע שעבר שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, איים כי במידה וישראל תתקוף בביירות, איראן "תגיב בעוצמה" ותשגר עשרות טילים ליישובי הצפון. עם זאת, כרגע אין שינוי בהנחיות עבור תושבי הצפון, ומתקיימות הערכות מצב שוטפות כדי לנטר את המצב. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון ל-NBC כי הוא "לא דורש מלבנון להיות חלק מההסכם עם איראן".

רגע לאחר התקיפה בביירות אמר דוד אזולאי ראש מועצת מטולה: "סוף סוף זה קורה, התקיפה הזו הייתה צריכה להתבצע מזמן, אך עדיף מאוחר מאשר פעם לא. כולי תקווה שישראל מכתיבה כעת משוואה חדשה בה כל שטחי לבנון יבערו ברגע שיתבצע ירי לעבר ישראל - ולא משנה אם הירי למטולה, שתולה, נהריה, חיפה או תל אביב".