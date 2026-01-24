פרשה ביטחונית חדשה נחקרת בישראל | לי עייש

פרשה ביטחונית חדשה ורגישה נחקרת בימים אלו, כך דיווחה הערב (שבת) ראש דסק הפלילים לי עייש ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ'. כאמור, בשלב זה, מרבית הפרטים אינם מותרים לפרסום, אך ממה שניתן לומר - החקירה נוגעת בין היתר לאחת מזירות הלחימה המרכזיות של ישראל בשנים האחרונות.

כשתותר לפרסום - הפרשה צפויה להסעיר את מערכת הביטחון. היא אינה קשורה לפרשות מתוקשרות אחרות שנחקרות בימים אלו, והיא מתנהלת כחקירה נפרדת ועצמאית.