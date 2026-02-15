עושה היסטוריה: "קפטן אלה" נכנסה לתפקיד דוברת צה"ל בערבית

טקס חילופי דובר צה"ל בערבית התקיים היום (ראשון) בבית דובר צה"ל בתל אביב. אלה ואויה מחליפה בתפקיד את אל"מ אביחי אדרעי לאחר כהונה של כ-20 שנים. במהלך הטקס הועלתה ואויה לדרגת סגן אלוף.

אלה ואויה, הידועה בתור "קפטן אלה", בת 36, נולדה בקלנסווה למשפחה מוסלמית, והתגייסה ב-2013 להיות החיילת הראשונה מאזור המשולש. אלה צמחה במדור "ניו מדיה" בדובר צה"ל וקיבלה עם יציאתה לקורס קצינים את "אות מצטיין הנשיא". יש לה כחצי מיליון עוקבים בטיקטוק ובאינסטגרם.

דובר צה"ל בערבית היוצא, אל"מ אביחי אדרעי, ימשיך לסייע לפעילות של תחום ערבית והמזרח התיכון בחטיבת דובר צה"ל בעיתות שגרה וחירום בתקן יועץ. בתקופה הקרובה הוא ימשיך להפעיל את החשבונות ברשתות החברתיות בשמו, בדגש על העברת מסרים באירועים מבצעיים.

אדרעי נחשב לדמות מוכרת מאוד בעולם הערבי, והתראיין מאות פעמים לערוצים השונים - בהם אל ג'זירה ואל ערביה. במקביל לפעילותו בטלוויזיה בערבית - הוא מפעיל את חשבונות צה"ל ברשתות החברתיות בשפה הערבית.