כתב אישום חמור הוגש היום (שני) נגד עמי גיידרוב, תושב חיפה בן 22, שריגל למען איראן. תחילת הפרשה בסוף יולי תחילת אוגוסט 2025, אז חיפש גיידרוב עבודה דרך טלגרם. במסגרת החיפושים הגיע לבוט שבו הוצעו "עבודות ביטחוניות עבור איראן" תמורת כסף קל ומהיר.

לאחר שלחץ על הקישור, נוצר עמו קשר מצד מפעיל שהזדהה כאיראני. כבר בשלב הזה הבין גיידרוב כי מדובר בסוכן חוץ הפועל מטעם איראן, ובכל זאת הסכים לבצע עבורו משימות, מתוך כוונה לסייע לאויב במלחמתו נגד ישראל ולפגוע בביטחון המדינה.

בשלב הראשון, הוא ביצע שורת משימות איסוף ותיעוד. בין היתר, הוא הגיע לכתובות שונות, צילם בתים פרטיים ואת שלטי המשפחות שעליהם, תיעד בניינים באזור חיפה, שלח מיקומים מדויקים, תמונות וסרטונים, ואף מסר מספרי רישוי של כלי רכב ועקב אחר אחד מהם במשך כרבע שעה. בתמורה לכך, קיבל תשלומים במטבעות קריפטו.

לפי כתב האישום, הוא פתח בהמשך כמה חשבונות נוספים בטלגרם, כדי ליצור מצגי שווא של זהויות שונות, במטרה לקבל עוד משימות ממפעילים איראניים נוספים ולהגדיל את הרווח הכספי.

גיידרוב התקדם במהירות לשלב מסוכן בהרבה: ייצור חומר נפץ. בחודש ספטמבר 2025 הנחה אותו המפעיל איראני לייצר חומר נפץ. כל זאת, כאשר גיידרוב עצמו מודע לכך שהחומר מיועד לשימוש נגד אישיות ציבורית שזהותה לא נמסרה לו, או לצורך פיצוץ בתחנת אוטובוס או במקום אחר שבו עלולים להיפגע אזרחים. לפי כתב האישום, הוא הסכים לכך מתוך מניע אידיאולוגי-לאומני ובמטרה לעורר פחד ובהלה בציבור.

כאמור, לצורך ייצור המטענים גיידרוב קיבל מהמפעיל האיראני מימון והנחיות מפורטות. הוא התבקש לרכוש חומרי גלם ובהם מים מזוקקים, שמן מנועים, מי חמצן, חומצה הידרוכלורית ואצטון, לצד ציוד נלווה כמו דליים, צנצנות, גיגיות, כוסות מדידה, כפפות לטקס, מבחנות ואביזרים נוספים. בחלק מהמקרים, כך נטען, הוא אף צילם את הקבלות ושלח אותן למפעיל דרך טלגרם.

בנוסף, שכר רכב, רכש מצלמת גו פרו, שני טלפונים מבצעיים, כרטיסי סים, מטען נייד והחסן נייד - כל זאת במימון שהועבר לו באמצעות קריפטו. המפעיל אף הורה לו להשאיר את הטלפונים המבצעיים בדירה, להתקין עליהם טלגרם ותוכנות ייעודיות, ובהן תוכנת שיחות וידאו ותוכנת מיקום.

החל מספטמבר 2025 ועד תחילת נובמבר 2025 ייצר גיידרוב בדירה ששכר ברחוב דרך יפו 28 בחיפה חומר נפץ מסוג TATP בתדירות יומיומית, בכל פעם בכמות של מאות גרמים. הוא נהג לתעד את שלבי ההכנה, לשלוח למפעיל תמונות, לבדוק את תקינות החומר באמצעות הצתה של כמות מזערית ממנו, ולשקול כל אצווה שהכין.

לפי כתב האישום, כבר בתקופת הייצור הראשונה ייצר כמה קילוגרמים של חומר נפץ. קילוגרם אחד של TATP מסוגל להמית אדם בעת פיצוצו.

בשלב מסויםף גיידרוב חשש כי צופים בו דרך חלונות הדירה, וכן חשש ממעקב של גורמי אכיפה. בעקבות זאת, הוא עבר מדירה בקומה השלישית לדירה אחרת בקומה הראשונה באותו בניין, לאחר שקיבל גם לכך את אישורו של המפעיל האיראני ואת מימון דמי השכירות.

גם בדירה השנייה המשיך לייצר את חומר הנפץ באותה מתכונת, עד סוף נובמבר 2025. לקראת סוף התקופה הזו, כבר החזיק ברשותו כ-10 קילוגרמים של TATP.

ניסוי הפיצוץ שביצע יחד עם חברו סרגיי ליבמן

ב-16 בנובמבר 2025 הכניס גיידרוב עשרה גרם מחומר הנפץ לתוך כוס פלסטיק, הוסיף לה נר, והניח - ביחד עם חברו סרגיי ליבמן את המטען בקצה חניון תת-קרקעי סמוך לדירה. השניים הדליקו את הנר והתרחקו לקצה השני עד לפיצוץ. הם תיעדו את הפיצוץ בטלפון סלולרי, ולאחר מכן נמלטו מהמקום בבהלה נוכח עוצמתו.

כתב האישום משרטט גם ניסיון של גיידרוב להרחיב את הפעילות ולהכניס אליה חברים נוספים. לפי האישום, הוא שיתף את חברו דניס קום בקשר עם המפעיל האיראני, סיפר לו כי הוא מייצר חומר נפץ ומקבל על כך כסף בקריפטו, ובהמשך הציע לו להסיע אותו לרכישות שונות בתמורה לקיזוזים מהלוואה שהעמיד לו.

מהפרטים המופיעים עולה עוד כי דניס הסיע אותו כמה פעמים לחנויות שונות לצורך רכישת ציוד וחומרי גלם, ואף סייע לו במשיכת כספי קריפטו במזומן. בנוסף, גיידרוב אף שלח למפעיל האיראני את תעודת הזהות ורישיון הנהיגה של דניס, במטרה לבחון אפשרות שגם הוא יבצע משימות ישירות עבורו.

גם ליבמן לקח חלק בהפעלה - גיידרוב סיפר לו שהוא פועל עבור גורם איראני ומייצר חומר נפץ, ובהמשך הציע לו לקחת חלק בייצור עצמו תמורת תשלום. במספר הזדמנויות, ליבמן סייע לו בהליך ההכנה, כולל ערבוב חומרי הגלם, מדידת כמויות, קירור התמיסה, ניקוי הכלים ורכישת קרח. על כל אחת מהפעמים הללו שילם לו גיידרוב בין 100 ל-200 שקלים.