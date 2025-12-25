"רציתי כסף": פרטים חדשים מחקירת הנאשם בריגול עבור איראן

פרשה נוספת: ראש דסק הפלילים לי עייש מפרסמת היום (חמישי) ב-i24NEWS פרטים חדשים מחקירתו של ודים קופריאנוב, אב לשני ילדים שנאשם בריגול עבור איראן.

כאמור, מההתכתבויות בין קופריאנוב למפעילו - עולה כי הוא התקין מצלמה על רכבו, שמצלמת במשך 24 שעות ונתבקש על ידי מפעילו לחנות את הרכב ברעננה ולהשאיר את המצלמה דולקת כל הזמן הזה. לקופריאנוב לוקח זמן לחפש חניה ובמשך כל הזמן הזה - התיעוד מועבר למפעיל.

חקירתו של קופריאנוב חושפת את מעורבותו בביצוע משימות עבור גורמים איראנים, ביניהן צילום מקומות בסמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. קופריאנוב סיפר כי בתחילה לא הבין שמדובר בעבודה עבור האיראנים והאמין שמדובר בעסקי: "רק במשימה ברעננה הבנתי שמדובר בהפעלה איראנית… חשבתי שזה עסקי".

לדבריו, המפעיל, שהציג את עצמו כאיש עסקים בשם "דוד", ביקש ממנו לצלם מקומות בשעות לא שגרתיות. כאשר החוקרת שאלה אם לא חשד, השיב קופריאנוב: "אני לא יודע מה חשבתי".

קופריאנוב הוסיף כי בדרך לרעננה חש פחד רב והרגיש שמשהו אינו כשורה: "פחדתי מאוד ש'דוד' הוא לא מי שהוא אומר שהוא. כשהגעתי חשבתי שזה הבית של ראש הממשלה וברחתי… רציתי כסף, אני מצטער. אני אוהב את ישראל".

לפי גורם בחקירה, בת זוגו ולדה הייתה מעורבת עמוק בפרשה, נחקרה ואף הייתה עצורה תקופה לא מבוטלת. בניגוד לתיקים אחרים, במקרה הזה המעורבות הייתה משמעותית, אבל בסופו של דבר לא הצליחו לגבש נגדה תשתית ראייתית מספקת. גורם בחקירה מודה: "חמקה לנו בין הידיים".

כתב אישום הוגש היום נגד קופריאנוב, תושב ראשון לציון כבן 40, אב לשניים, בגין עבירות ביטחוניות שביצע עבור האיראנים. ודים עבד כקבלן שיפוצים בבסיס הקריה בתל אביב ומתוקף תפקידו נכנס גם למקומות רגישים, לפי שעה לא עולה אינקדציה כי ביצע משימות באזור.

כאמור, לצורך ביצוע המשימה, התבקש קופריאנוב לרכוש מצלמת רכב. במהלך חקירתו בשב"כ ובמשטרה עלה כי הוא התבקש בנוסף על ידי מפעיליו האיראנים לבצע מגוון משימות ביטחוניות, בין היתר לצלם אתרים בעיר מגוריו ובערים נוספות, בתמורה לסכומי כסף שונים.

במקביל, במערכת הביטחון מזהים שינוי בדפוס הפעולה האיראני. בעבר נדרשו שורה ארוכה של משימות קטינות, והיום המשימות הרגישות עולות בשלב מאוד מוקדם.