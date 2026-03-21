שתי פגיעות נרשמו הערב (שבת) במהלך מטח ירי משולב מאיראן ומלבנון. האירוע הראשון התרחש בדימונה ובו נפצעו 54 בני אדם כתוצאה מפגיעה ישירה של שיגור איראני בבניין מגורים. מנתוני מד"א עולה, כי 31 מהם סובלים מפציעות פיזיות - בהם בן 12 במצב קשה, ובת 30 במצב בינוני, ו-29 נוספים במצב קל. בנוסף, ישנם 23 נפגעי חרדה.

מתחקיר ראשוני עולה כי טיל בליסטי עם ראש קרב יחיד, ובו חומר נפץ במשקל מאות קילוגרמים פגע ישירות בדירה בבניין מגורים. בנוסף, נבדק חשד שמיירט החטיא את המטרה לפני הפגיעה בקרקע.

בית החולים סורוקה בבאר שבע, אליו פונו הפצועים, פתח מוקד מידע שמספרו: 12-55-177. בנוסף, ישנו פקס ללקויי שמיעה: 08-6244434.

פראמדיק במד"א כרמל כהן סיפר: "מדובר במספר זירות סמוכות אחת לשני. הגענו למקום בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי חירום של מד״א. במקום היה הרס רב והמולה, הקמנו נקודת ריכוז נפגעים שבה ריכזנו את הפצועים, מיינו אותם והענקנו להם טיפול רפואי, לאחר מכן פינינו אותם לבית החולים".

חובש רפואת חירום במד"א ירין טלקר הוסיף: "מיד כשקיבלנו את הדיווחים ואת ההתראה המקדימה נכנסו למרחב המוגן. כעבור מספר דקות שמענו רעש חזק של פיצוץ וקיבלנו דיווח ממוקד 101 של מד"א על מספר זירות בעיר דימונה. צוותים גדולים של מד"א יצאו לסרוק ובזירה שאני הגעתי אליה הייתה המולה רבה. ראיתי הרס בבניין מגורים חד קומתי ופגיעות רסיסים במספר במבנים סביבו".

"כ-15 איש התהלכו בזירה, חלקם סיפרו שהם היו במרחב מוגן בזמן הנפילה וחלקם היו בדרך אליו. הם סבלו מחבלות קלות ומפציעות מרסיסי זכוכיות. פתחנו נקודת ריכוז נפגעים, ביצענו בדיקות רפואיות ופינינו לבית החולים את הפצועים שנזקקו להמשך טיפול רפואי. במקום היו גם נפגעי חרדה", ציין.

חובש בכיר במד"א שי בנימין וחובשת רפואת חירום במד"א גדות וקנין שנכחו גם הם במקום ציינו: "יחד עם כוחות גדולים של מד"א הגענו לזירה שבה ראינו הרס רב, במספר בניינים היו לכודים שקראו לעזרה וכוחות הכיבוי ופיקוד העורף פועלים לחלץ אותם. שמענו צעקות לעזרה מתוך הבתים שנפגעו ואזרחים שהיו ברחוב סיפרו לנו שדיירים מבוגרים מתגוררים שם".

"בסמוך למקלט הציבורי שיש ברחוב ראינו מספר פצועים, גבר כבן 30 שסבל מחבלות מדממות בראשו ופצוע שנחבל קלות מרסיסים כשהיה בדרך למרחב מוגן. הענקנו להם טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וחבישות ואנחנו מפנים אותם לבית החולים סורוקה כשמצבם יציב", סיכמו.

בתוך כך, אירוע נוסף נרשם במעלות-תרישחא שבצפון, כאשר שברי שיגור מלבנון נפלו וגרמו לנזק ול-23 נפגעי חרדה שפונו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי לגליל בנהריה. לצידם, פונתה גם אישה בת 75 שנפגעה במהלך ריצה לממ"ד. מצב כלל הפצועים מוגדר קל.