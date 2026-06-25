דובר צה"ל מפרסם הבוקר (חמישי) תיעוד של סא"ל דור בן שמחון ז"ל, בו הוא מכין את לוחמיו לפני הכניסה ללבנון. בסרטון שפורסם ניתן לראות כיצד לצד תדריכי הנהלים, המג"ד משלהב את חייליו, כשהוא אומר להם שעבורו הם "מייצגים את הלוחם הישראלי".

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בן שמחון ז"ל אמר לחייליו: "אני דור בן שמחון, נשוי לאריאל, שתי בנות, איילה וגאיה, זה אני ובשביל זה אני מתכוון לחזור. אנחנו נכנסים בהתקפה חזקה, סומך עליכם. אנחנו הולכים למשימה וחוזרים ממנה".

כזכור, סא"ל דור בן שמחון ז"ל, מג"ד 52 בחטיבה 401 של חיל השריון, נפל בקרב בכפר תבנית שבדרום לבנון, כאשר רחפן נפץ של ארגון הטרור חיזבאללה התפוצץ על הטנק שלו. ביחד איתו נהרגו באסון עוד שלושה: סמ”ר יואב קליין ז”ל, סמ”ר ליאב כבביה ז”ל, וסמ"ר נוה חבשוש ז"ל.