קוטעים את עורק החיים המבצעי של חיזבאללה: צה"ל תוקף גשרים בדרום לבנון

אחרי האיום של שר הביטחון ישראל כ"ץ אתמול (שלישי), הלחימה בצפון עולה שלב עם פגיעה בתשתיות אסטרטגיות בלבנון המשמשות את ארגון הטרור חיזבאללה, כשבמרכז המהלך הופצצו גשרים שמחברים בין דרום לבנון לשאר המדינה.

במהלך הלילה חיל האוויר תקף מספר גשרים מרכזיים העוברים מעל נהר הליטני, על מנת לשבש את הצירים האסטרטגיים של חיזבאללה המשמשים את ארגון הטרור להזרמת לוחמים, אמל"ח, בטון וברזל אל החזית מול ישראל. נוסף על כך, בצה"ל טוענים כי בארגון הטרור משגרים רקטות בסמוך לגשרים הללו.

בינתיים, גם האזרחים בלבנון סובלים מהתרחבות הלחימה מול חיזבאללה - מאות אלפים כבר עזבו את בתיהם בדרום המדינה כשפניהם צפונה, ומחבלי חיזבאללה מנצלים את המצב כדי לפעול מתוך הכפרים הנטושים למחצה, במקביל להודעות פינוי של צה"ל.

עם תקיפת הגשרים מעל נהר הליטני, בישראל מבקשים להעביר מסר: לא רק פגיעה במחבלים, אלא ניתוק מלא של הזירה בדרום לבנון. עם קריסת הגשרים - המפה בלבנון משתנה, וגם השגרה במדינה קורסת.