הדיון על פתיחת מעבר רפיח: נתניהו לא מתנגד, והדרישה של השרים

הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי לדון בפתיחת מעבר רפיח, עוד לפני חזרתו של החלל החטוף האחרון, רן גוילי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו מתנגד לפתיחת המעבר, אולם שרים בקבינט, בהם בצלאל סמוטריץ’ ואורית סטרוק, הביעו התנגדות למהלך.

במהלך הדיון בקבינט דרשה השרה סטרוק כי חותמת הרשות הפלסטינית לא תופיע במסמכים הקשורים למעבר. בעקבות הדרישה הוחלט כי היוצאים דרך מעבר רפיח יקבלו מסמך נלווה לצד הדרכון, ללא כל אזכור לרשות הפלסטינית.

עלי שעת, ראש הוועדה הלאומית לניהול עזה "ממשלת הטכנוקרטים" הפלסטינית, אמר היום כי מעבר רפיח בין עזה למצרים ייפתח בשבוע הבא בשני הכיוונים. בעקבות זאת, גורם במערכת הביטחון אמר ל-i24NEWS כי "לא מכירים בשלב זה הנחייה לפתוח את מעבר רפיח, מדובר בהחלטה שצריך לקבל הדרג המדיני".

