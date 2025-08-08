לבד בג'נין: המח"ט שפירק את קיני הטרור בשומרון מסכם תפקיד

מומלצים -

דקות ספורות אחרי שנפתחה מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר, הבין אלוף משנה איוב כיוף, מפקד חטיבת מנשה האחראי על גזרת צפון השומרון, שהם הבאים בתור. מאז ועד היום החטיבה שלו פועלת מסביב לשעון במעוז הטרור בג'נין וקן הצרעות בטול כרם ושכם. כמעט שנתיים אחרי מחנות הטרור האלו הושמדו כמעט כליל והפכו לערי רפאים. נוה דרומי ויוסי יהושוע יצאו עם המח"ט ללב ג'נין, רגע לפני שהוא מסיים את תפקידו. צפו בכתבה המלאה מתוך "קבינט שישי".