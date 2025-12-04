גורם ישראלי מסר ל-i24NEWS היום (חמישי) כי מנהיג המיליציה המתנגדת לחמאס יאסר אבו שבאב פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה - שם מת מפצעיו. גורמים בכירים בישראל מסרו כי הוא נפגע במסגרת סכסוך פנימי.

יאסר אבו שבאב, בדואי משבט תראבין ברפיח. החל לאבטח יחד עם המיליציה שלו את הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה, תחת הנחיות הרשות הפלסטינית לדבריו, אך בחמאס האשימו אותו בשיתוף פעולה עם ישראל, וניסו שוב ושוב לסכל את פעולותיו.

בחודש יוני האחרון חיסלה ישראל מספר מחבלי חמאס שניסו לפגוע במיליציה במהלך חילופי אש בין הצדדים. למקום הוזנק, באופן חריג, כלי טיס מאויש מרחוק (כטמ"ם), שעקב אחרי המתרחש ובהמשך תקף כארבעה מחבלים.