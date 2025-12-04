המסמך שחושף: בשב"ס כבר ערוכים לעונש מוות למחבלים

על רקע קידום חוק עונש מוות למחבלים - עוד לפני שבכלל אושר חוק כזה, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, חשפה הערב (חמישי) במהדורה המרכזית את המסמך הפנימי שמספר איך בשב"ס כבר נערכים ליום הזה.

לפני כחודש, הצעת חוק עונש מוות למחבלים של חברת הכנסת לימור סון הר-מלך אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. 39 חברי כנסת הצביעו בעד החוק, ו-16 הצביעו נגדו, וההצעה החוזרה לדיון בוועדה לביטחון לאומי.

להצעת החוק הוצמדה הצעה של חה"כ ניסים ואטורי והצעה של חה"כ עודד פורר וקבוצת חברי כנסת. ההצעה קובעת כי מחבל שרצח אזרח ישראלי ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו, דינו מיתה, ועונש זה בלבד.

