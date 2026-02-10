הופעלה מלבנון ופעלה בשומרון: שב"כ סיכל תשתית טרור, כתב אישום נגד 5 פלסטינים

שב"כ התיר היום (שלישי) לפרסום כי סוכלה תשתית טרור שפעלה בשומרון, והופעלה על ידי גורמים בלבנון. חברי התשתית התבקשה לצלם ישוב בשומרון וביצעה אימוני ירי לטובת מימוש פיגוע. כתב אישום הוגש נגד חמישה פעילים, תושבי יהודה ושומרון.

כאמור, בחודש אוקטובר האחרון, נעצר לחקירת שב"כ מחמד צדקה, תושב הכפר ענזה שבשומרון, לאחר שנחשד כי בכוונתו לבצע פיגוע. בחקירתו עלה כי צדקה יצא ללבנון, שם גויס על ידי מוסא אבו סיף המכונה "ג'יבריל", פעיל בתשתית טרור, וזאת לטובת מימוש פעילות ביהודה ושומרון וגיוס חוליות צבאיות בשטח.

בשב"כ ציינו, כי לאחר חזרתו מלבנון לאיו"ש דרך ירדן, גייס צדקה פעילים נוספים לטובת מימוש פיגועים. בין הפעילים - מחמד חליל תושב רמאללה ומחמד ברהמה, תושב ענזה, אשר נעצרו גם הם לחקירת שב"כ.

עוד עלה בחקירה, כי צדקה המשיך את קשריו למול התשתית בלבנון באמצעות התכתבויות ברשתות החברתיות ובאפליקציית משחקים, זאת עד למעצרו.

במקביל, נחשפה חוליה נוספת שהופעלה על ידי אותה תשתית לבנונית, ושני תושבי הכפר תל שבשומרון, בשנות ה-20 לחייהם, דיא אל דין חמד ונצר עצידה, נעצרו לחקירת שב"כ - ממנה עלתה השתלשלות גיוסם.

הם גויסו על ידי פעיל טרור לבנוני בשם מג'אהד, אשר הסתייע במספר גורמים לבנונים נוספים, שכינו עצמם "אבו אחמד" ו"אבו וחיד", שניהלו את הקשר בין היתר בהתכתבות ברשתות החברתיות.

דוברות שב"כ

כחלק מגיוסם, השניים ביצעו אימון ירי לטובת מימוש פיגוע, התבקשו לצלם ישוב בשומרון וכן סוכם עימם על העברת כספים לטובת רכישת אמל"ח. במסגרת החקירות ואיסוף המודיעין, עלה כי בראש התשתית אשר גייסה את שתי החוליות לטובת קידום פעילות טרור כנגד מדינת ישראל, עומד מג'אהד דהשה, תושב לבנון בעל קשרים לפעילי חמאס וחזבאללה.

מהשב"כ נמסר: "שירות הביטחון הכללי ימשיך לפעול על מנת לסכל כל ניסיון לקדם פעילות טרור כנגד מדינת ישראל תושביה ואזרחיה".