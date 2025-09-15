על חוף הים בעזה: התוכנית הגרנדיוזית של בן גביר לשוטרים

מומלצים -

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, נשא היום (שני) דברים בטקס ראש השנה של המשטרה ואמר כי הוא מעוניין להקים שכונת מגורים מפוארת על חופי הים בעזה עבור השוטרים.

"אני כבר מתכנן את השכונה הבאה לשוטרים, שתהיה באחד המקומות היפים במזרח התיכון - נסיים את ההכרעה בעיר עזה, ונקים שם שכונת שוטרים מפוארת מול הנוף של הים", אמר בן גביר, "התיישבות מביאה ביטחון, והגיע הזמן להתיישבות יהודית בעזה. זה לא יהיה סתם דיור, זה יהיה סמל לאמונה ולחזון שלנו".

השר בן גביר התייחס גם לדיווחים על מתיחות בינו לבין המפכ"ל דני לוי לאור העובדה שלא נחתמו הדרגות שהיוא אמורות להיות מוענקות היום בטקס: "מנסים לתקוע טריז בינינו, אנחנו ביחד".

גם המפכ"ל אמר כי "כאן המקום להודות לשר לביטחון לאומי על המחויבות לעשיה והרצון לקדם את הארגון ולהוביל שינוי. קמתי לתקשורת שדיברה על סכסוך גדול, שביטלנו קידומים והשר לא חותם. בשבועיים האחרונים הייתה מלאכה אינטנסיבית לקדם 170 קצינים והכמות היא גדולה. לא הספקנו וההחלטה שהתקבלה היא לדחות, לא להעלות 20 ואת האחרים לא. אין שום סכסוך, שום ויכוח ושום דרמה. אנחנו ממליצים והשר חותם ואני מניח שהוא עובר אחד אחד וזו חובתו וזו זכותו".

כאמור, ברגע האחרון, הענקת הדרגות לקציני המשטרה שהיה אמור להתקיים בטקס הרמת הכוסית לכבוד ראש השנה בוטל, לאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לא חתם על חלק מהמינויים שאישר המפכ"ל דני לוי.

עבור קציני המשטרה ובני משפחותיהם, שכבר נערכו לרגע החגיגי, מדובר בהפתעה של הרגע האחרון. בסביבת המפכ"ל טוענים כי מדובר בדחייה בלבד, ומסבירים זאת כעניין טכני שטרם הושלם.